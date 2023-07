V Olešnici pak začali lépe hosté a do vedení je poslal v úvodní půli Čikl. „Potkali se dva soupeři, kteří mají rádi ofenzivní fotbal. Utkání mělo spád, muselo bavit, hrálo se v první půli opravdu hodně útočně. My jsme tam měli dobré možnosti na vstřelení branky, ujala se však jen jedna,“ hodnotil trenér Medlova Bruno Nezval.

Olešnice i s posilami svému soupeři vzdorovala, přesto v samotném závěru inkasovala ještě druhou branku z kopačky Kuděly.

Návrat na trůn? Do Olešnice míří šest hráčů. Chceme postoupit, zní z klubu

„V druhém poločase jsme v 55. minutě prostřídali čtyři hráče a tempo z naší strany pokračovalo tak, jak jsme chtěli a projev týmu zůstal téměř totožný. Přidali jsme ještě druhou branku, mohli tam padnout ještě další nedotažené akce. Od poloviny druhého poločasu jsme na tom byli kondičně lépe,“ byl spokojený Nezval.

Utkání provázelo občasné pošťuchování hráčů, kteří si tak nic nedarovali. Nasazením tak duel připomínal spíše mistrovský boj než přátelské klání. Medlov jej nakonec ovládl poměrem 2:0.

„Olešnice ale předvedla svoji kvalitu a bude podle mě jednoznačně favoritem na postup z I. A třídy,“ myslí si medlovský kouč.

Jeho tým tak zvládl i druhý přípravný duel po výhře 3:2 v Postřelmově. „Stále ale ještě máme mezery, co se týče reagování hráčů po ztrátě míče a přepnutí do defenzivy. Tam je potřeba si uvědomit nedostatky. Ještě čekáme na kluky, kteří jsou na dovolené a do procesu by se měli zapojit v pátek,“ našel přece jen chybičky na výkonu svých hráčů Nezval.

Medlov zahájil přípravu pod novým koučem i s novým brankářem

Generálku na start soutěže odehraje Medlov v neděli 30. července na domácím hřišti proti Libině. Duel startuje v 16.30

1. FC Olešnice u Bouzova - FK Medlov 0:2 (0:1)

Branky: Čikl, Kuděla.