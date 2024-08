„Jednoznačně to byla nejlepší sezona v historii fotbalu v Medlově. To, co se povedlo klukům v minulé sezoně, se již nemusí opakovat a možná nám dojde s odstupem času, čeho jsme dosáhli. Prohrát ze třiceti zápasů jen jeden, mít 75 bodů a ještě při takovém skóre (90:21) je úctyhodný výsledek,“ hodnotil předseda klubu Květoslav Novák.

Už předtím však bylo jisté, že postup do divize klub z obce nedaleko Uničova odmítne.

„Nejsme na divizi připraveni hlavně kvůli nevyhovujícímu zázemí, jako jsou šatny, které máme jen dvě plus malou pro rozhodčí. Navíc máme společné sprchy. Také se jezdí větší vzdálenosti a nejsem si jistý, jestli bychom sehnali finanční prostředky,“ objasnil Novák důvod odmítnutí.

Zároveň se také řešila změna. FK Medlov se stává od nové sezony béčkem třetiligového Uničova.

„Bohužel nemáme mládež, s čímž se potýkáme několik let. Jen díky SK Uničov můžeme hrát krajský přebor, kde musíte mít tři mládežnická mužstva,“ popisoval předseda.

A tak se zrodil tento plán. „Dlouho dopředu jsem věděl, že nemůžeme dát dohromady ani dvě mládežnická mužstva, a tak jsme přišli s touhle myšlenkou jít hrát pod Uničov,“ dodal.

Následně tak zahájil administrativní proces přes fotbalové svazy. „Bylo nám od všech subjektů vyhověno tuhle změnu udělat. Jednalo se hlavně o papírovou práci, které bylo dost,“ nastínil.

Už tak v Medlově naskakovala spousta hráčů, kteří v mládeži prošli právě Uničovem. Někteří nakoukli dokonce i do áčka. Také v minulosti byla spolupráce Medlova a Uničova větší, když ještě byla možnost takzvaných „farem“ tak Medlov byl farmou Uničova.

Nicméně by se nemělo jednat o klasické béčko, kam se budou chodit rozehrávat fotbalisté, kteří nedostanou tolik prostoru v třetiligovém áčku. „Nadále budeme využívat spíše mladé hráče, kteří vyjdou z dorostu,“ řekl jasně Novák, což potvrdil také uničovský Pavel Nezval. Právě vycházející dorostenci Uničova, kteří se neprosadí do áčka, totiž pravidelně po jednotlivých sezonách doplňují kádr Medlova.

V tabulce krajského přeboru 2024/25 tak již nenajdete FK Medlov, ale SK Uničov B, ač původní myšlenka byla, že by za pomlčkou byl také název Medlov. „Je to z procesního hlediska převodu práv FAČRu na Uničov,“ objasnil Novák. Nicméně tréninky i zápasy budou nadále probíhat na hřišti FK Medlov. Poprvé již v neděli proti Dolanům od 17 hodin.

Medlov slaví | Video: Michal Muzikant

Samotný kádr Medlova zatím výrazných změn nedoznal. Jediným odchodem je návrat brankáře Marka Mudrly do mateřského klubu Brodku u Prostějova. „Zbytek ještě řešíme,“ nechtěl být více konkrétní Květoslav Novák.

Přípravu tým pod vedením trenéra Bruna Nezvala zahájil v úterý 16. července a porazil v ní divizní Šumperk 4:2 a remizoval s nováčkem krajského přeboru Olešnicí 3:3.