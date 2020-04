A tak teď Medlovští válčí aspoň ve velké fanouškovské anketě Deníku. Ze základní skupiny B si díky hlasům zajistili postup z prvního místa, když předčili Opatovice, Litovel a Jeseník. Ve čtvrtfinále pak přešli i přes Želatovice.

„Neřešili jsme to nijak zvlášť. Radek Klabačka to poslal do skupiny a Zdena Bartoněk trochu vyhecoval tím, že musíme aspoň Litovel porazit. Jinak jsem si ale myslel, že jsme spíš outsideři, protože ani nemáme třeba facebookové stránky jako jiné týmy,“ usmíval se útočník Michal Muzikant, který přispěl ke druhému místu Medlova čtyřmi góly.

Sám ale přiznává, že než mít jistotu stříbra, raději by hrál na hřišti zápasy.

„Fotbal a vůbec sport mi celkově chybí, jako asi všem. Teď už se dá aspoň vyjet na kole nebo si jít zahrát tenis, tak je to trochu lepší, ale to není ono. Každý, kdo hraje nějaký kolektivní sport, to určitě potvrdí,“ popisoval Muzikant. „Se spoluhráči jsme v kontaktu přes sociální sítě. Občas si napíšeme, ale je to prostě něco jiného, než když se potkáváme osobně, jak jsme byli zvyklí,“ doplnil.

Od vedení klubu dostali hráči gratulaci ke konečnému umístění, žádné individuální tréninkové plány ale na této úrovni už nečekejte.

„Náš trenér pan Pospíšil i před vánoční pauzou vždy říká, že jeho hráči dobře ví, jak se chovat a co mají dělat, aby přišli na přípravu nachystaní. V tomtéž duchu to probíhá i teď,“ smál se Muzikant.

Myšlenky se tak točí spíš kolem toho, kdy a jak bude možné druhé místo řádně oslavit na závěrečné.

„Zatím to nejde, to je jasné, ale než se rozběhne nová soutěž, tak se určitě nějaký čas najde. O tom nepochybuju,“ dodal s úsměvem medlovský útočník.