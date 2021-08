Medlov vstoupil do utkání dobře a už ve 3. minutě mohl Tomáš Mikuta poslat svůj tým do vedení, jenže z malého vápna minul branku. Nejlepší střelec medlovských, který dal v předchozích třech duelech čtyři branky ztroskotal na brankáři Nejezchlebovi i o pět minut později, dorážku pak vyhlavičkoval jeden z obránců z brankové čáry.

„Byla to velká škoda, mohli jsme jít brzy do vedení, koncovka nás trošku trápí,“ věděl Jaroslav Rolínek.

A měl pravdu jeho svěřenci pokračovali v zahazování tutovek i ve druhé půli. To už ale vedli 1:0, když se přesně po půl hodině hry prosadil hlavou po rohovém kopu stoper Michalík.

„Tahle branka hodně ovlivnila vývoj. Prostor by měl být pozičně vykrytý a gól byl laciný. Je pro mě překvapení, že jsme inkasovali ze standardky, protože jsme měli výškovou převahu. Určitě byla situace řešitelná, kdyby kluci dodrželi postavení,“ popisoval kouč Lutína Pavel Zbožínek.

Naopak útočné standardky Lutínu nevycházely. „Měli jsme jich dost, ale měli bychom do nich chodit hladověji a agresivněji. Je potřeba, aby soupeř poznal, že máme hráče, kteří umí rozdat a zároveň i přijmout,“ dodal Zbožínek

Ani ze hry si hosté žádné velké příležitosti nevytvářeli. „Opticky jsme drželi častěji míč, je to pěkné, ale hráli jsme po vápno. Abychom mohli být úspěšní a potrápit soupeře, tak je potřeba se dostat do koncovky. To se nám v Medlově vůbec nedařilo a nebyli jsme efektivní,“ věděl Zbožínek.

Domácí střelci však ne a ne utkání rozhodnout. V dobré pozici se do třetice vyskytl Mikuta, šanci měli i Muzikant či Holouš. „Výsledek 1:0 je ošidný a věděli jsme, že se to dá otočit,“ neztrácel naději hostující kouč.

Nakonec potvrdil tři body pro Medlov Pavel Pospíšil, který se prosadil až v devadesáté minutě. „Vždycky je špatně, když máte šance a rozhodnete až v devadesáté minutě. Byl to vyrovnaný zápas, ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Jednalo se o náš nejlepší výkon,“ hodnotil Rolínek.

Kromě tří bodů byl také spokojený s defenzivní činností svých hráčů, protože právě chyby v obraně stály Medlov vítězství v minulém kole ve Velkých Losinách. „Tam jsme vedli 1:0 a prohráli 2:1. Tentokrát jsme se vyvarovali hrubých chyb a jsem rád za nulu vzadu, kterou jsme nutně potřebovali,“ uzavřel medlovský lodivod.

FK Medlov - TJ Sigma Lutín 2:0 (1:0)

Branky: 30. Michalík, 90. Pospíšil.

Rozhodčí: Šrejma - Štětka, Perutka. ŽK: Michalík - Vymazal. Diváci: 150.

Medlov: Nesét - Srdýnko, Klos, Michalík - Bartoněk, Kasal, Pospíšil, Šléška (86. Holouš), Skřebský - Novák, Mikuta (68. Muzikant). Trenér: Jaroslav Rolínek.

Lutín: Nejezchleb - Láner (70. Navrátil), Chrást, Brhel (83. Kráčmar), Konečný, Kubáč, Dohnal, Zrník, Vymazal, Kvapil, Los. Trenér: Pavel Zbožínek.