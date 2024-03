Paradoxem je, že oba přišli do klubu v létě. David Čikl z Libiny zamířil společně se svým bratrem do Olešnice, která je první v I. A třídě a míří za postupem. Šimon Boxan, který dorazil z uničovského dorostu, pak kvůli menšímu vytížení zvolil také celek z vrchu tabulky I. A třídy Paseku.

Medlov tak rázem musí řešit šířku kádru. Ten zatím rozšířil pouze mladý brankář Marek Mudrla, který přišel z Brodku u Prostějova, jelikož stálice David Zmund je po operaci kolene.

Medlov tak ještě může spoléhat na návrat dvou marodů po operacích. Jan Šléška i Pavel Pospíšil již s týmem trénují. První jmenovaný naskočil i na část posledního přípravného zápasu s Mohelnicí.

Ten Medlov těsně prohrál, jinak si ale v přípravě poradil s divizními celky HFK Olomouc a Kostelcem na Hané. Zdolal rovněž Velké Losiny.

„Zimní příprava byla za mě povedená. Dostatečný počet hráčů, nasazení, boj o základní sestavu. Hráči pracovali dobře, jak v tréninkových jednotkách, tak i v přípravných utkáních. Předposlední týden jsme absolvovali soustředění. Bylo zaměřeno na rychlost, rychlostní vytrvalost a k dispozici byla i umělá tráva a posilovna,“ hodnotil trenér Bruno Nezval. Medlov strávil na soustředění v Karlově pod Pradědem čtvrtek až neděli.

Vzhledem k velkému náskoku, je cíl týmu jasný. „Chceme krajský přebor vyhrát,“ sdělil předseda klubu Květoslav Novák. A případný postup? „Uvidíme,“ nechtěl být konkrétní, zda by tým z obce nedaleko Uničova vyšší soutěž v podobě divize poprvé v historii vyzkoušel.

„Období v lednu a únoru mělo tempo a parametry. Musíme zůstat hlavami na zemi. Víme, o co hrajeme a bude jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Sezona bude dlouhá, čeká nás patnáct utkání. Budu apelovat na hráče jak v týdenním bloku, tak samozřejmě i v utkáních, aby pracovali na sto procent až do půlky června. Důležitý bude i zdravotní stav hráčů, aby se nám vyhýbala zranění. Chceme hrát aktivně, být silní před brankou soupeře a dostávat se do šancí. Chceme hrát, co umíme a co nám je vlastní,“ uzavřel Bruno Nezval.

Do ostrého zápasu vstoupí jeho svěřenci v sobotu na půdě třetích Želatovic.