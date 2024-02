V minulé sezoně se ještě oba týmy potkaly v rámci krajského přeboru, pokaždé vyhrál domácí tým. Kostelec však nakonec z druhého místa postoupil do čtvrté nejvyšší soutěže, v níž je po podzimní části na třináctém místě.

V zimní přípravě pro něj šlo již o šestý zápas. Do té doby padl pouze na úvod se sedmnáctkou Sigmy, jinak porazil Konici, Břidličnou, Velké Losiny a remizoval s Rousínovem. To Medlov vyhrál v Holici nad tamním HFK a poradil si s Velkými Losinami.

Oba týmy se musely obejít bez důležitých hráčů. Zatímco za Kostelec nenaskočil Lukáš Závodný, který by měl být podle kouče Lubomíra Keluce velkou posilou, za Medlov nehráli nejlepší střelec týmu Patrik Kasal, ani středopolař Jan Trefil.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě

V samotném utkání se ujal vedení právě Medlov zásluhou důrazu Mikuty. Kostelec ještě do přestávky dokázal odpovědět. Po chybě v rozehrávce se trefil Kořenovský.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, byli jsme aktivní a vytvořili si tlak i nějaké šance. Po našem gólu předvedl svoji kvalitu i Kostelec a ve druhé části úvodní půle byl nebezpečný a vyrovnat. Remíza po půli byla asi spravedlivá, protože se hrál zápas s dobrými fázemi na obou stranách a fotbal se musel líbit,“ hodnotil trenér Medlova Bruno Nezval.

„Ze začátku byl Medlov důraznější a silnější na míči. Prohráli jsme osobní souboj a dostali branku. Potom jsme byli lepší na míči my, dobře jsme se pohybovali a vytvářeli si i šance. Standardně je ale neproměňujeme. První poločas jsme předváděli kombinační hru po zemi, kterou se chceme prezentovat. Bylo tam minimum ztrát, s čímž jsem byl spokojený. Po chybě Medlova jsme zaslouženě vyrovnali,“ přidal svůj pohled Keluc.

Ve druhém poločase pak rozhodl o vítězství Medlova svojí druhou brankou v utkání Mikuta. „Chtěli jsme nadále hrát hodně vysoko a narušovat rozehrávku soupeře hned na jeho polovině, což se nám dařilo. Byli jsme v tlaku a přidali druhou branku. Líbilo se mi, že jsme nepropadli kondičně. Další konfrontace s divizním soupeřem pro nás byla velkým přínosem. I když nám chyběli nějací hráči, tak mělo utkání z naší strany dobré parametry hlavně v druhém poločase,“ pokračoval Nezval.

Uničov na přírodní trávě padl s Kroměříží, další posily zatím nemá

Zato jeho protějšek s výkonem svých svěřenců ve druhé půli spokojený vůbec nebyl. „Druhý poločas bych z naší strany ani nenazval fotbalem. Bylo to bez pohybu, nechtěli jsme si nic vytvořit. Byla to holomajzna, která se mi nelíbila, nic tam nebylo a zaslouženě jsme dostali branku a prohráli. Nechceme se takhle prezentovat a hrát tak nebudeme, pokud to kluci nepochopí, tak si sednou na lavičku nebo půjdou na hostování,“ zlobil se Keluc.

Také medlovský lodivod však našel na hře svého týmu nedostatky: „Máme zdvižený prst v pasážích po ztrátě míče. Přesto musím kluky pochválit za přístup a nasazení.“

Momentálně čeká medlovské hráče čtyřdenní soustředění v Karlově pod Pradědem, kde se budou připravovat od čtvrtku do neděle. K dispozici budou mít umělou trávu v Rýmařově, halu, posilovnu, horské terény a také wellness.

„Budeme se věnovat poslednímu bloku zimní přípravy. Je důležité, že se vzhledem k soustředění nikdo nezranil,“ uzavřel Bruno Nezval.

Poté Medlov sehraje již jen generálku v neděli 3. března v Mohelnici. Start soutěže má naplánovaný na 9. března v Želatovicích. Začne tak hned zostra na půdě třetího celku tabulky.

Sudí Čampišová začátky obrečela: Mužům stále musíme dokazovat. Studuje medicínu

FK Medlov - FC Kostelec na Hané 2:1 (1:1)

Branky: Mikuta 2 - Kořenovský.

Medlov: Kamisch - Habáň, Bartoněk, Srdýnko - Muzikant, J. Kasal, Vrba, Cikryt, Skřebský - Mikuta, Michalik. Střídali: Kuděla, Toman. Trenér: Bruno Nezval.

Kostelec: Mikeš- Fajstl, Popelka, Zbožínek, Procházka, Ondroušek, Kořenovský, Brhel, Gábor, Skalník, Holub. Střídali: Pavlíček, Lužný, Preisler, Hruban, Škrabal. Trenér: Lubomír Keluc.