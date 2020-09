Fotbalisté Velké Bystřice se po vlažném začátku sezóny škrábou tabulkou nahoru. Výrazný podíl má na zlepšení útočník David Lošťák, který ve vloženém středečním zápase na půdě Doloplaz nastřílel hattrick a měl výrazný podíl na celkové výhře 4:1 bystřických fotbalistů.

Poprvé se prosadil až ve druhém poločase z přímého kopu. „Bylo to z dobré vzdálenosti a konečně jsem to trefil. Nastartovalo mě to.”

Na první trefu navázal dalšími dvěma z úniků.

„U druhého se to ke mně po kličce šťastně odrazilo a zakončil jsem podél brankáře, u třetího jsem šel na gólmana z úhlu a dal jsem to na přední tyč, což asi brankář nečekal,” popsal Lošták všechny své trefy.

Druhý gól byl pro něj speciální, neboť vznikl po akci jeho otce Ivo Lošťáka, dlouholetého obránce 1. HFK Olomouc, který má na kontě i několik startů v Poháru UEFA v dresu olomoucké Sigmy.

„Už je to asi čtvrtý zápas, co mi takto dával balón za obranu. Máme to spolu nacvičené,” usmíval se střelec, který si rodinné spojení jen pochvaluje.

„Dřív jsem to bral tak, že mě táta za každou špatnou nahrávku sekýroval, ale teď už si to užívám”.

Ve Šternberku se nedařilo

Rodinné spojení pro něj není nic neobvyklého. Oba spolu hráli několik sezon v dresu Olomouce v Superlize malého fotbalu. Nutno dodat, že úspěšně. David to v malém fotbale dotáhl až do reprezentace.

„Měl jsem jet letos na mistrovství světa do 23 let v Kyjevě, které se původně přesunulo na září a teď je posunuté na příští rok. Uvidím, jestli se tam dostanu, protože příští rok už budu mimo věkový limit. Jako další půlka týmu. Zatím nikdo nic neví,” uvažuje nahlas útočník.

Se svým tátou se potkal i na velkém hřišti, v tehdy divizním Šternberku. Tentokrát v rolích kouče a hráče. Tam ale spojenectví trvalo jen krátce.

„Nedařilo se mi tam. Kluci už byli sehraní a moc jsem se neprosadil. Vedení se pak nelíbilo, že jsem hrál, i když se mi moc nedařilo, tak jsme to raději ukončili,” přiznává s odstupem.

Po nevydařeném divizním angažmá se přesunul do Velké Bystřice, kde nyní načíná již třetí sezónu. Dveře do vyšší soutěže si ale nechává otevřené.

„Mám ambice hrát výše, ale musí přijít nabídky. Skoro každý tým tě vezme na přípravu, když se přihlásíš, ale nerad se sám angažuji,” pousmál se.

Třeba by mu k novému angažmá mohla pomoct koruna pro krále střelců. „Trošku v to doufám,” uzavírá střelec hattricku.

TADEÁŠ SPURNÝ