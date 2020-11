Přitom před sezonou měl klub z podhradí úplně jiné starosti. Po loňském druhém místě mu totiž byla nabídnuta možnost postupu, kterou ale odmítl.

„Nevěděli jsme, jestli vůbec budeme hrát, protože jsme neměli moc hráčů. Nakonec se to spravilo a před sezonou někdo přišel, ale úvodní zápasy jsme vyhráli se štěstím,“ popisoval bouzovský Petr Formánek.

I tak Bouzovští občas na zápas přijedou jen v pár lidech. Přesto se jim povedl majstrštyk, když vyhráli v Králové 9:2. „Tam jsme třeba hráli v deseti a posledních dvacet minut dokonce v devíti. Jinak se nás schází třináct, někdy s bídou jedenáct,“ pokračoval Formánek.

Ale nestěžuje si, protože problém s hráči trápí podle jeho slov všechny podobné vesnické celky. Pokud by se Bouzovu v letošním ročníku povedlo vybojovat možnost posunu o soutěž výš, už by na ni kývl.

„Myslím, že kluci budou chtít a my bychom neřekli ne, pokud nám zase hráči neodejdou. Když se totiž sejdou, tak je to dobrý mančaft,“ uzavřel Formánek.

Lehké to každopádně Bouzov mít nebude, protože hned v závěsu se ztrátou jediného bodu za za ním jsou Pňovice, kterým výrazně pomohl návrat Tomáše Vrby.

Ten ještě loni běhal po trávnících krajského přeboru v dresu Medlova, ale nyní už pálí za domácí celek a trefil se hned patnáctkrát, což z něj dělá druhého nejlepšího kanonýra soutěže za vedoucím Tomášem Pavlinským z Bouzova. Mimochodem, ten má ještě o devět branek více!

Za vedoucím tandemem v tabulce následuje sedmibodová propast a vyrovnaný střed. Zajímavý je ale pohled do spodních pater. Tam totiž najdeme Babice, které loni okupovaly třetí příčku a místo boje o postup je nyní čeká bitva o záchranu.

„Žádné odchody jsme neměli. Začali jsme dobře, ale potom nás potkala zranění a přestali nám chodit hráči, přestože máme perfektní zázemí a děláme pro ně, co můžeme. Na tréninku jich bylo pár, takže nebyli sehraní a na zápasy jsme sháněli lidi. Dopadlo to tak, že kdo mohl, ten přišel a hrál. Přesto to herně nebylo špatné. Loni jsme proměňovali šance, teď je to v útoku slabota a následně se projeví nervozita a soupeř dá z míň šancí více gólů. Cíl do jara je vrátit se do první poloviny tabulky,“ prozradil předseda Babic Jaromír Vyroubal.

Dalším nečekaným týmem dole je Náklo, jež bychom hledali v minulém roce o soutěž výš, anebo Králová, za kterou ještě v úvodních pěti duelech válel bývalý hráč Hamburku či Mladé Boleslavi Filip Rozsíval. Jenže potom přišly trable, hráči bojkotovali ve čtvrtém kole souboj s Bouzov (2:9), když někteří v jeho průběhu odešli. Výsledkem je předposlední místo, ze kterého teď bude mít Králová problémy se odlepit.

„Bojujeme. Nemáme hráče. Jsem rád, že je teď pauza a nemusím fotbal řešit. Na jedné straně nakupujeme hráče a na druhé nám odchází nebo končí. Na hodnocení se mě ani neptejte, protože bych se akorát naštval. Nevím, jestli soutěž vůbec dohrajeme a pokud ano, tak to budeme chtít nějakým způsobem udržet,“ hodnotil předseda Králové František Kamisch.

Střelci

24 – Tomáš Pavlinský (Bouzov)

15 – Tomáš Vrba (Pňovice)

13 – Dominik Coufal (Štarnov), Miroslav Bartl (Drahanovice)

10 – Radomír Dušek (Babice), Radek Černohouz (Nedvězí).

Zlí muži

9 ŽK – Josef Navrátil (Odrlice)

3 ŽK + 1 ČK – Jan Slanina (Štarnov), Roman Schneider (Králová), Petr Koutný (Těšetice)

4 ŽK – Ondřej Bednář (Drahanovice), Petr Dopita (Příkazy), Michal Hynek (Nedvězí), Vlastimil Mazáč (Jívová), Michal Hanus (Štarnov).