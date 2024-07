„Sestup jsem bral jako hotovou věc dávno. Když jste se podívali na divizi, tak dva týmy jistě padaly do olomouckého krajského přeboru. Byla tam spousta namočených týmů,“ říkal trenér Litovle Petr Uvízl, který v zimní přestávce nahradil Ladislava Galla, jenž na půl roku odjel na pracovní cestu. Nakonec padaly z olomouckého krajského přeboru týmy čtyři.

Už po podzimu bylo zřejmé, že Litovel čeká boj o holé přežití. Jenže posílení týmu se nepovedlo, navíc odešel brankář Martin Šimek a útočník Daniel Smrček. Nepřišel nikdo.

„Krajský přebor se nedá hrát v deseti lidech a na tréninku v šesti. Pokud se bude chtít tady něco hrát, tak se budou muset sehnat lidé, jinak to nepůjde. Řešili jsme přestupovou otázku, ale nic se nedotáhlo do konce. Před sezonou jsem říkal, že jsem měl slíbených pět, šest hráčů, ale stejně nepřišel nikdo, dva odešli. Asi se musí politika nakupování a doplňování hráčů tady zlepšit,“ říká jasně.

Ještě v rozjeté sezoně pak předseda klubu Alexandr Kučera oslovoval hráče soupeřů ihned po vzájemném utkání. Někteří pořádně nestačili vydechnout, byli ještě v dresu na cestě do kabiny. Šlo například o zábřežského Romana Puchra, kterého nakonec Litovel podepsala ve volném přestupu. Puchra následovali další dva spoluhráči ze Sulka - Radim Lukas a Miroslav Podhorný.

Konec zápasu Litovel - Určice | Video: Michal Muzikant

U druhého jmenovaného však nastal problém, protože v systému FAČRu nepřeskočil k 1. červenci do Litovle, ale zůstal hráčem Zábřehu. „Prověřuje to sekretář, protože vše je zadané, jak má,“ sdělil předseda Tatranu Alexandr Kučera.

„My o něj máme zájem, dal nějaké góly. Tvrdí, že nic nepodepsal, takže jsme podali jeho čestné prohlášení, ale nevím, v jakém je to stavu. Každopádně, pokud nemá hráč nic podepsaného, tak je sprosťárna podávat volný přestup,“ komentoval nový předseda Zábřehu Bohuslav Charvát.

K tomu z Libavé přichází také Pavel Novák. „Ještě máme nějaké hráče v jednání. O žádných odchodech nevíme,“ dodal Kučera.

Každopádně Litovel potřebovala rozšířit kádr. Mnoho zápasů na jaře totiž neměl trenér Uvízl jak obměnit sestavu. „Srážela nás fyzička, asi šest zápasů jsem neměl na lavičce nikoho, možná jednoho, který má ale navíc urvaný křižák. Mohl jsem akorát posouvat hráče na hřišti zepředu dozadu. Náš kádr byl hrozně úzký,“ litoval. Přitom v úvodu jara dokázala Litovel remizovat s třetími Želatovicemi.

Týden po skončení soutěže tak čekaly Tatran trošku smutné oslavy vzhledem k sestupu. „Sestup asi mrzí o to víc, ale bylo jasné, že budeme mít problém se zachránit. Přesto jsme pro to dělali maximum. Zpočátku kluci chodili, byly tam dobré výsledky, ale pak jsme jeli do Bohuňovic, dva byli zranění, dva vyloučení a od té doby se to vezlo,“ hledal zlom Uvízl.

„Když tady vypadnou dva zkušení borci, tak je nemáme kým nahradit. Pár starších se snaží, ale chodí v šesti dvakrát týdně na trénink, od zbytku je to málo,“ dodal kouč.

Ten po sezoně na lavičce Litovle skončil. Podle informací Deníku se ke kormidlu vrátí Ladislav Gallo, který byl půl roku pracovně mimo, proto jej zastoupil Uvízl.

„Řekl jsem, že na půl roku pomůžu, což jsem splnil. Jsem rozhodnutý, že končím. Chtěl jsem skončit i dřív, ale pak jsem si řekl, že sezonu dojedu,“ uzavřel Uvízl.