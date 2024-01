Není to ale tak, že by skončil, jen kvůli pracovním povinnostem bude v zahraničí. Klub tak musel hledat náhradu. Tu našel. Novým koučem bude Petr Uvízl. „Je to samozřejmě problém hledat takhle nového trenéra, ale vyřešili jsme to,“ sdělil předseda Litovle Alexandr Kučera s tím, že angažování Uvízla je prozatím na záskok.

Bohuňovice má z krize dostat kouč, který hrál proti Dortmundu. Přijde o gólmana?

Pod jeho vedením už Litovel začala zimní přípravu 12. ledna a zúčastní se zimního turnaje v Mohelnici, v rámci kterého sehraje pět duelů.

Z kádru podle slov předsedy nikdo neodešel a klub jedná o posilách. „Zatím ale konkrétní nebudu,“ nechtěl Kučera sdělovat jména.

A cíl pro jaro je jasný. „Jednoznačně záchrana,“ uzavřel Alexandr Kučera.

Druhá liga v Uničově? Tým má nového trenéra a jedná o třech posilách