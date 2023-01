U prvních dvou se však příchod příliš nepovedl. Němec se měl starat o góly, ale odehrál pouze pět duelů a ani jednou se netrefil.

„Každý zápas měl tři, čtyři gólové šance, ale nedal je. Pak z nějakých důvodů přestal chodit a nebral telefon,“ kroutil hlavou Pospíšil.

Také Nemergut měl být oporou, ale naskočil jen do osmi duelů a další pravděpodobně obdobně jako Němec nepřidá.

„Je to hráč, který je opravdu fotbalista, ale jeho přístup byl ležérní. Když hrál, tak nám pomáhal a bylo to vidět na výkonu celého mužstva, ale byl nespolehlivý, protože se stalo, že nepřišel bez omluvy. Potom se zranil v Kostelci a napsal, že v Litovli už hrát nebude,“ nechápal trenér.

KVÍZ: Znáte krajský fotbal? Dvacet otázek, které prověří vaše znalosti

Trefou do černého však byl příchod brankáře Marka Kamische, který byl ve spoustě duelů chválen a i díky němu posbírala Litovel tolik bodů.

„Jeho příchod byl důležitý, podržel nás ve spoustě zápasů a byl hlavní oporou týmu,“ potvrdil Pospíšil.

V průběhu sezony pak přišel ještě ze Štěpánova Daniel Smrček a i zde se příchod víceméně povedl. „Pomohl nám, ale přišel bez fyzické kondice na krajský přebor. Byl v kondici okresní soutěže,“ objasnil kouč.

Celkově by klub rád zlepšil výsledky doma, kde posbíral pouze šest bodů. „Ale přivítali jsme na něm silné soupeře. Navíc naše sestava byla často taková, že bychom měli problém i v I. A třídě,“ myslí si šéf litovelské lavičky.

Nepomohly mu ani problémy s trávníkem, když úvodní kola museli litovelští hráči absolvovat na vedlejším hřišti. „To bylo podmáčené a zničené. Bylo negativum na něm hrát. Byli jsme zvyklí na větší hřiště, které máme na hlavním, kde jsme porazili vedoucí Jeseník,“ připomněl Pospíšil.

Kromě špatných výsledků na domácím hřišti trápilo svěřence Zdeňka Pospíšila také střílení branek. Dali jich pouze šestnáct, což je nejméně ze všech účastníků soutěže. Nejlepším týmovým střelcem byl pak právě Smrček se třemi trefami.

Zranění, odchod či dvě „úsměvné“ absence. Rapotín bude bojovat o záchranu

„Dostali jsme se do šancí, například v posledním zápase s Mohelnicí jsme měli čtyři tutovky, ale přestřelovali jsme z brankové čáry. Bylo to způsobené tím, že jsme neměli koncového útočníka. Němec skončil a zůstali nám jen Peťa Dragon a přišel Smrček, ale oni nejsou typickými zakončovateli,“ říká kouč.

Proto má vedení jasný cíl do zimní přestávky - přivést kanonýra! „Máme vyhlédnutá tři jména, tak uvidíme, kdo přijde, chceme na zakončení zapracovat,“ dodal.

Kromě útočníka to vypadá, že by Litovel měla posílit návratem dvou odchovanců. „Odchody by neměly být žádné, naopak by měli přijít bratři Heinzové (Petr a Lukáš) a jednáme ještě o jednom záložníkovi,“ přiblížil Zdeněk Pospíšil.

Je tak otázka, koho všechno přivítá v kabině 14. ledna, kdy Litovel zahájí zimní přípravu. Na jaře pak bude chtít tabulkou nahoru.

„Na jaře máme týmy ze spodku tabulky doma a vrch venku. Na podzim hráli často kluci z dorostu nebo se někteří vraceli po delší době. Na to máme bodů docela dost. Kdybychom hráli v sestavě, v jaké jsme začali proti Mohelnici nebo v Bohuňovicích, i když jsme tam prohráli, tak bychom jich měli více,“ uzavřel Pospíšil.

Euforii krotím, ale tahle generace může něco dokázat, říká kouč lídra z Jeseníku