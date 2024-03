Po špatném úvodu sezony, kdy sice Lipová porazila Určice, ale následovalo pět porážek v řadě, najel tým na vítěznou vlnu a dostal se do formy. V dalších jedenácti zápasech totiž osmkrát vyhrál a jednou remizoval. Prohrál pouze s vedoucím Medlovem a naposledy v Dolanech. Posunul se tak na pátou pozici.

Tři body přidal tým trenérů Pavla Růžičky a Romana Popelky už na jaře. A to i přes to, že kádr opustila nejzvučnější letní posila Fabrice Badra Kam. Ten ale celou zimní přípravu absolvoval s druholigovým Prostějovem a následně vyměnil krajský přebor za MSFL, kterou si vyzkouší na hostování ve Zlínsku.

„Je to kvalitní a na naši soutěž nadstandardní hráč. Věděli jsme, že je tady jen na podzim, kdy se potřeboval dostat zpět do herní praxe,“ objasnil Roman Popelka.

Kromě něj se vrátil do Čechovic Vít Kopečný. Naopak Lipová získala z Eskáčka brankáře Ondřeje Mikeše a ze Svratky Brno Filipa Zezulu.

„Pohyby nebyly nijak razantní a jsme rádi, že jsme kádr udrželi v podobné podobě, jako byl na podzim,“ řekl Popelka.

Ve fotbalových kuloárech také koluje informace, že by se z Lipové mohlo stát béčko druholigového Prostějova, to však zatím její zástupce nechtěl blíže komentovat. „Spolupráce probíhá a jak to bude dál uvidíme,“ sdělil.

Eskáčku by se v tomto případě hodilo, kdyby Lipová postoupila do divize. O tom ale v klubu prozatím nemluví. „Situace nenapovídá tomu, že bychom měli mít blízko k tomu, abychom se porvali o postup. Náskok Medlova je velký,“ uznal Popelka.

A jaké tedy jsou ambice v Lipové, kde se v minulosti hrála i MSFL? „Pořád stejné, snažit se hrát v horní polovině tabulky. Skladba kádru tomu odpovídá a byla by škoda opustit pozice, na které jsme se dostali. Chceme navázat na výkony z podzimu,“ uzavřel Roman Popelka.