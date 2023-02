Šternberský B-tým uhrál z podzimní porce čtrnácti zápasů osm výher a tři remízy, díky čemuž se nyní může pyšnit slušným ziskem 27 bodů a průběžným čtvrtým místem hned za trojicí největších favoritů z Hodolan, Kožušan a Slatinic.

Hodně navíc pomáhá i místnímu áčku, které do jeho řad posílá hráče s nižším vytížení nebo ty po zranění. „Nejvíce s námi hrál Štěpán Sedláček, který přišel v létě z Medlova. Před zraněním pak i Martin Vašička. Dodávat klukům klid pak chodil i zkušený třicetiletý matador Míra Sekela," vyjmenovává šternberský lodivod.

Béčko však neslouží jen diviznímu A-týmu, ale zejména mladým hráčům z dorostu. „Dost mě překvapil Honza Teichmann, který může díky své tvrdosti hrát jak hrot, tak i stopera. Chtěl bych jej postupně posouvat nahoru, ale on sám příliš nechce. Sice mě to mrzí, ale nic moc s tím nenadělám. Bere fotbal jen jako zábavu," pokrčil rameny.

Tak jako už ve všech ostatních týmech v soutěži, i zde už dorazila všeobecně neoblíbená zimní příprava. „Nyní se věnujeme nabírání fyzičky. Trénujeme třikrát týdně s přídavkem běhu a posilovny. Naplánovaných máme i pět přípravných zápasů s Moravským Berounem, Lužicemi, Pasekou, Bělkovicemi a Troubelicemi," popisuje kouč šternberské rezervy s dovětkem, že by během přípravného období rád dosáhl toho, aby se krajní obránci snažili více podporovat ofenzivu. „Vidím na nich, že se hry dopředu trochu bojí. To chci změnit," říká.

Šíp ve šternberské organizaci nezastává pouze funkci trenéra béčka, ale i dorostu. „Dobře se to doplňuje. Mohu ty kluky sledovat a vytahovat si je dle potřeby. Dva šestnáctileté borce jsem teď dokonce poslal i do přípravy A-týmu," podotkl.

K prvnímu zápasu jarní části vyběhnou šternberští borci v neděli 2. dubna a bude se jednat o začátek jako řemen. Postaví se jim totiž dosavadní lídři z Hodolan. I tak ale nemá trenér šternberského béčka do nejbližší ani té lehce vzdálenější budoucnosti zrovna malé cíle.

„Jde vidět, že Hodolany, Kožušany a Slatinice jsou lepší a zkušenější. My sice tolik zkušeností nemáme, o to více ale musíme bojovat. Chceme skončit v první pětce. Do budoucna už ale uvažujeme i o posunu do I. A třídy. Myslím, že by to mohlo být reálné v horizontu dvou let," uzavřel.