Mohl za to hlavně špatný první poločas, v němž mohl Medlov svému soupeři dát více než jednu branku. „Mrzí nás, že jsme k tomu takhle přistoupili. Na kluky jsem byl v poločase trošku ostřejší a věřil jsem, že to spraví,“ hodnotil trenér Ústí Pavel Sencovici.

Ve druhém poločase se hra otočila a bylo to Ústí, kdo převzal iniciativu. Dokonce nastřelilo tyč a břevno a zaslouženě vyrovnalo. Přesto poprvé na jaře ztratilo a rozestup na vedoucí Šternberk se zvýšil ze tří bodů na pět.

Ohlasy z KP: Medlov jako první na jaře obral Ústí, Šternberk mu odskočil

„Posledních čtrnáct dní moc netrénujeme, tak jsem moc nevěděl, co od zápasu čekat. Mrzí mě, že nevytváříme na Šternberk ještě větší tlak a že to nebude přímý zápas o první flek,“ lituje ztráty Sencovici.

Šternberk totiž na jaře jede. Ještě neztratil ani bod a kosí jednoho soupeře za druhým. V pěti zápasech nastřádal skóre 21:0 a nejnižší vítězství zapsal 3:0.

„I tak zkusíme vyhrát, aby soutěž byla zajímavější až do konce a snad k tomu přispěje i Medlov a další týmy,“ věří Sencovici.

Asi jako každý i Ústí chce hrát co nejvýše, i když cíl v podobě postupu vedení hráčům nedalo. „Není tlak, abychom postoupili. Vedení to vyhodnotilo po podzimu, že úplně nechce, ale pokud by se nám podařilo tabulku vyhrát, tak by se k tomu muselo nějak postavit, ale rozhodnutí zatím nevím. Tlak na hráčích není, proto mě mrzí, že v posledních třech kolech hrajeme nemastný, neslaný fotbal,“ uzavřel Sencovici.

FOTO: Výběr Olomouckého kraje porazil ten Pardubický a postoupil do dalšího kola

Šternberk se pokusí potvrdit roli favorita. Na podzim vyhrál vzájemný duel doma 2:0, další dva předchozí pak shodně 4:1 - všechny se ale hrály ve Šternberku. Když se oba týmy potkaly v divizi, tak Ústí vyhrálo na půdě soupeře vysoko 5:0 a doma pak 2:1. To už jsou ale čtyři roky. Jak šlágr v neděli dopadne?