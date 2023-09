Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 8. kola.

Konice – Dolany 1:0 (0:0)

Konice po osmém kole poskočila na osmou příčku tabulky, když na domácím hřišti zvládla duel proti Dolanům. Hostující defenzivu zdolali Koničtí v 54. minutě rychlou akcí, kterou zakončoval Ondřej Cetkovský. Další slibné momenty už domácí nevyužili, to je ale mrzet nemuselo, jediný zásah tentokrát k vítězství stačil.

Medlov – Určice 5:0 (2:0)

Svou ofenzivní sílu předvedl lídr soutěže z Medlova proti Určicím. Tým z Uničovska vedl po půlhodině hry, kdy se prosadil Michal Muzikant. Do přestávky navýšil náskok domácích Jan Trefil a stejný hráč se do listiny střelců zapsal podruhé i v úvodu druhé půle. Po gólech Radovana Skřebského a Šimona Michalika byl konečný stav jednoznačný – 5:0.

Čechovice – Lipová 0:3 (0:1)

Silného soupeři z Čechovic dokázali zaskočit na jeho hřišti hráči z Lipové. Ve 26. minutě otevřel skóre ve prospěch hostů Tomáš Hrušák. Pět minut po poločasové přestávce se Lipová radovala podruhé, a to když ze standardky mířil přesně Badra Fabrice Sami Kam. Třetí trefu hostů přidal v 64. minutě Michal Takáč tvrdou ranou po rohovém kopu a na konto Lipové putovaly cenné tři body.

Bohuňovice – Velké Losiny 1:2 (0:0)

Do druhého poločasu čekali příznivci fotbalu na gólové momenty zápasu Bohuňovic proti Velkým Losinám. Deset minut po přestávce jako první slavili hosté ze Šumperska, když míč při pokutovém kopu procedil přes gólmana Jakub Zatloukal. Na něj rychle navázal spoluhráč David Boško a Velké Losiny vedly o dvě branky. Domácím se podařilo snížit až v samotném závěru zápasu, kdy penaltu bezpečně proměnil gólman Bohuňovic Zbyněk Telíšek.

Mohelnice – Brodek u Přerova 5:3 (4:3)

Pořádnou gólovou porci přinesl duel Mohelnice s Brodkem u Přerova. Hostující tým z Přerovska se radoval z gólu Jiřího Skopala už ve 2. minutě, Mohelničtí ale přišli s důraznou odpovědí. Za čtvrt hodiny stihl Ondřej Brulík hattrick a zápas se překlopil ve prospěch domácích. Ve 22. minutě přidal další trefu po rohovém kopu Vlastimil Knýř a vypadalo to, že Mohelnice půjde do šaten s luxusním náskokem. Hosté ale ještě v samotném závěru první půle dvakrát udeřili, pod oba góly se podepsal

Alfred Složil a skóre bylo 4:3. Brodek sahal ve druhé půli i po vyrovnání, ale skóre se nakonec měnilo až v 90. minutě, kdy vylepšil stav z pohledu domácích Daniel Ryba.

Rapotín – Bělotín 2:6 (1:4)

Osm gólů viděli fotbaloví fanoušci v Rapotíně, ovšem hned ze šesti zásahů se radovali hostující fotbalisté z Bělotína. Domácí začali slibně gólem z penalty, při které nezaváhal kanonýr Jiří Ševčík. Po zbytek první půle ale už ze střeleckého hlediska úřadovali hosté. Ve 37. minutě se trefil Marek Vyka, o minutu později přidal pohlednou trefu Lukáš Kovařík a ještě před pauzou navýšil na 1:4 Vojtěch Šustal. Rapotín v 62. minutě snížil díky smolnému vlastnímu gólu hostů, lepší závěr poločasu ale měli opět Bělotínští. Jakub Frydrych s Pavlem Šišlákem stanovili výsledku konečnou podobu na 2:6.

Želatovice – Zábřeh 3:1 (2:1)

V pozici favorita vstupoval do utkání 8. kola na domácím hřišti tým Želatovic, jehož vyzyvatelem byl tentokrát Zábřeh. Mančaft z Přerovska poslal do vedení střelec Tomáš Čtvrtníček ve 22. minutě, hosté ale dokázali během pěti minut zareagovat a Miroslav Žanda srovnal. Želatovice rychle znovu strhly vývoj duelu na svou stranu, když centr ze standardky usměrnil za gólmana Jan Bubeník. Ve druhé půli se čekalo na gól až do 85. minuty, kdy výhru domácích pečetil Lukáš Krejčíř.

Litovel – Postřelmov 0:0

Souboj dvou celků ze dna tabulky Olomouckého krajského přeboru se hrál v Litovli, kam přijelo mužstvo z Postřelmova. Hosté několikrát výrazně zahrozili domácí defenzivě, ale gólového efektu se nedočkali. Ani ze strany Tatranu nedošlo k vylepšení střeleckých statistik a oba týmy se rozešly po remíze 0:0.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.