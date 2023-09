Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 7. kola.

Postřelmov – Medlov 0:1 (0:1)

Spoustu atraktivních momentů, ale jen jediný gól přineslo utkání Postřelmova s Medlovem. Hostující tým z Uničovska udeřil do rozhozené obrany domácích v 19. minutě, na konci akce byl úspěšný Radovan Skřebský. Postřelmov usiloval o vyrovnání a dostal se do několika velmi slibných pozic. Jenže zakončení postrádalo kýžený efekt. Své šance pak nevyužili ani Medlovští, to je ale nemuselo mrzet, z postřelmovského stadionu si i tak odvezli tři body.

Určice – Konice 1:5 (0:1)

Po prvním poločase prohrávaly Určice proti týmu z Konice jen o jednu branku, rozdíl ve skóre byl nakonec ale jednoznačný. Střelecký účet Konických otevřel ve 30. Jiří Jašíček, hned po přestávce na něj slepenými góly navázali Ondřej Cetkovský a David Pospíšil. Domácí snížili v 77. minutě, jenže záhy reagoval Pospíšil s Jašíčkem dalšími zásahy a hosté se radovali z výhry 5:1.

Mohelnice – Bohuňovice 1:0 (0:0)

Bohuňovice zamířily v 7. kole Olomouckého krajského přeboru na hřiště Mohelnice a v prvním poločase hosté několikrát výrazně zahrozili domácí defenzivě. Po pauze to ale byli Mohelničtí, kdo se radoval z gólu. Ze značky pokutového kopu nezaváhal Roman Kuba. I hostující celek měl velkou příležitost ke skórování v podobě penalty, ale s pokusem soupeře si gólman Mohelnice poradil a remízový výsledek odmítl. Bohuňovice již srovnat stav nedokázaly a tři body zůstaly v Mohelnici.

Bělotín – Velké Losiny 2:0 (2:0)

Postavení v horních partiích tabulky potvrdili v sedmém kole fotbalisté Bělotína proti Velkým Losinám. Hosté ze severu regionu inkasovali po dvaceti minutách hry, když se po rohovém kopu trefil Marek Vyka. Do přestávky domácí svůj náskok ještě vylepšili. Ve 42. minutě unikl soupeři Miroslav Hanák a stanovil výsledku konečnou podobu na 2:0.

Brodek u Přerova – Litovel 4:1 (1:1)

Předposlední Litovel vyzvala Brodek u Přerova a po prvním poločase svítil na ukazateli nerozhodný výsledek 1:1. Domácí mužstvo z Přerovska poslal do vedení v 11. minutě Petr Bundil, za hosty srovnal o dvacet minut později Daniel Hrazdil. Nadějný stav pro hostující tým se ale ve druhém poločase rozplynul. Petr Bogdaň po standardce hlavou převážil vývoj zápasu na stranu domácích a v závěrečné desetiminutovce dvěma zásahy upravil výsledek do jednoznačné podoby 4:1 David Chuda.

Dolany – Želatovice 3:1 (1:1)

Partii Dolan proti Želatovicím z pohledu střeleckých statistik odstartoval dolanský Aleš Foukal úspěšnou dorážkou ve 32. minutě, o několik minut později ale stejnou mincí oplatil na druhé straně Jan Bubeník. Domácím se podařilo znovu se dostat do vedení deset minut po přestávce a gól si připsal pět Aleš Foukal. Želatovice se tlačily za vyrovnáním, ale gólmana Dolan nepřekonaly. Riskantnější hru hostů potrestal celek z Olomoucka třetím gólem, z pokutového kopu zkompletoval Aleš Foukal hattrick.

Zábřeh – Čechovice 0:2 (0:1)

Přední celek pořadí krajského přeboru z Čechovic hrál v 7. kole na stadionu v Zábřehu a ze hřiště soupeře dokázal exportovat tři body. V 10. minutě nasměroval Čechovice za výhrou Filip Halouzka po standardní situaci. Na začátku druhého dějství se hostům podařilo dostat do přečíslení a vyloženou šanci bez zaváhání proměnil Jan Šteigl. Zábřeh překonat gólmana Čechovic nedokázal, a tak se týmy rozešly při skóre 0:2.

Lipová – Rapotín 2:0 (1:0)

Do Lipové přicestoval v 7. kole mančaft z Rapotína, zpět na Šumpersko se ale vracel bez bodového příspěvku do tabulky. O vítězství domácích se z gólového hlediska postaral Badra Fabrice Sami Kam, který proměnil těsně před poločasovou přestávkou penaltu. Na jeho rozhodující branku navázal ještě v 62. minutě Pavel Pěček, s dvougólovým náskokem už Lipová zdramatizování zápasu nepřipustila.

