Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Velká Bystřice – Čechovice 4:0 (3:0)

| Video: Youtube

Trápení fotbalistů Čechovic v úvodu nové sezony pokračuje, zápas pátého kola v jednoznačném poměru ovládl jejich soupeř z Velké Bystřice. Domácí mužstvo poslal v 18. minutě hlavou do vedení Lubomír Machynek, o čtvrt hodiny později prostřelil brankáře Martin Zifčák a tým z Olomoucka vedl 2:0. Do poločasu se podařilo domácím pozici ještě vylepšit, do střelecké listiny se zapsal David Hornich. Ve druhém dějství měla Velká Bystřice ještě několik šancí, na konečných 4:0 upravil v závěru Tadeáš Spurný.

Uničov B – Konice 6:2 (4:1)

| Video: Youtube

Jasnou záležitostí byl zápas v Medlově, kde domácí Uničov B přivítal mužstvo z Konice. Už ve 3. minutě otevřel skóre Šimon Michalik, hostům se podařilo srovnat povedenou střelou ze standardky v podání Jaromíra Krásy. Mezi 31. a 38. minutou se béčko Uničova prosadilo hned třikrát, mezi střelce se zapsal Michal Třeštík, Jan Trefil a podruhé Šimon Michalik. Hned po pauze navýšil už na 5:1 Filip Habáň, Konice pouze kosmeticky upravila stav, přesné zakončení opět předvedl Jaromír Krása. Šimon Michalik v 77. minutě zkompletoval z penalty hattrick a domácí tým mohl slavit výhru 6:2.

Olešnice – Brodek u Přerova 3:2 (1:0)

| Video: Youtube

Fotbalisté Olešnice čekali na první gól proti Brodku u Přerova až do závěrečných minut prvního poločasu, kdy se prosadil Aleš Krč. Mezi 60. a 65. minutou se dvakrát trefil jeho spoluhráč Petr Čikl a domácí měli nakročeno k výhře. Cesta se ale začala dramatizovat, v 69. minutě snížil po povedené kombinaci Jan Omelka a sedm minut před koncem upravil na 3:2 Tomáš Otáhal. Remízového výsledku už ale hosté nedosáhli a Olešnice se radovala z důležité výhry.

Želatovice – Prostějov B 2:1 (1:0)

| Video: Youtube

B-tým Prostějova zavítal o víkendu na hřiště v Želatovicích, na domácí mužstvo nevyzrál. V dresu Želatovic se podařilo náročné zakončení hlavou ke vzdálenější tyči Martinu Rybkovi a od 34. minuty strážil mančaft z Přerovska vedení. Druhý gól přidal v 62. minutě po individuální akci Jakub Braun. Hosté rychle našli gólovou odpověď, zakončení Marka Smékala ale bylo jedinou brankovou situací v podání béčka Prostějova, a Želatovice si tak připsaly do tabulky tři body.

Rapotín – Dolany 0:0

| Video: Youtube

Vyrovnanou bitvu proti Dolanům sledovali diváci na hřišti v Rapotíně, gólu se ale nedočkali. Dolany se dostávaly do slibných příležitostí v úvodu zápasu, poté měli výrazné šance také domácí, ani jedna možnost ale brankou neskončila.

Bělotín – Jeseník 1:1 (0:0)

| Video: Youtube

Bělotín si na svém hřišti proti Jeseníku vypracoval v prvním poločase několik slibných momentů, na úvodní gól si ale museli diváci počkat až do druhé půle. Hned po změně stran se prosadil tváří v tvář gólmanovi Vojtěch Pečeňa a domácí tým šel do vedení. Těsný náskok držel Bělotín až do závěrečných minut, kdy ale David Macura z Jeseníku potrestal zaváhání domácí defenzivy a dal výsledku konečnou remízovou podobu.

Mohelnice – Přerov 3:0 (1:0)

| Video: Youtube

Silného protivníka z Přerova hostila v 5. kole krajského přeboru Mohelnice, domácí tým dokázal z utkání vytěžit tři body. Těsný náskok zajistil po čtvrthodině hry Jan Lukáš vydařenými nůžkami v těsné blízkosti branky. Hosté se dostali do několika vyložených šancích, ani z jedné se ale gól neurodil. Naopak mohelnický Jan Lukáš uklidil míč do sítě hlavou v 65. minutě, když byl neobsazený před brankovou čárou. Pět minut před koncem pak přidal další pohledný zásah v dresu domácích Filip Bača a zpečetil výhru Mohelnice.

Postřelmov – Zábřeh 4:0 (0:0)

| Video: Youtube

Derby Postřelmova se Zábřehem čekalo na první gólový moment až do 68. minuty, kdy rozradostnil domácí fanoušky Jaroslav Janíček. Vyrovnaná partie měla nakonec jasný výsledek, v posledních deseti minutách se prosadili Postřelmovští hned třikrát. V 81. minutě navýšil na 2:0 Ondřej Nýdecký a na něj dvěma zásahy navázal po vydařených ofenzivních akcích Miroslav Rýznar.

