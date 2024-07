Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 30. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Lipová – Postřelmov 3:3 (1:2)

| Video: Youtube

Tým Postřelmova vstoupil slibně do utkání na hřišti v Lipové, úvodní trefa zápasu přišla ve 30. minutě, kdy přesně pálil za hosty Jaroslav Janíček. Aktivní napadání rozehrávky soupeře se vyplatilo domácímu Matyáši Karáskovi ve 42. minutě a byl z toho gól na 1:1. Ještě do přestávky si ale hosté vzali vedení zpět, když se prosadil František Žilka. Krátce po změně stran slavili Postřelmovští znovu, a to po zakončení Jana Nimrichtra. Jenže dvoubrankový náskok nakonec na výhru nestačil. V dresu Lipová se podruhé prosadil Matyáš Karásek v 68. minutě a o čtvrt hodiny později přehodil gólmana hostů Michal Burget. Body si tak oba celky rozdělily po remíze 3:3.

Brodek u Přerova – Bělotín 6:0 (4:0)

| Video: Youtube

Bělotín se mohl proti Brodku u Přerova pokusit vyhoupnout na první příčku tabulky, ovšem k potřebnému zaváhání lídra z Medlova nedošlo. Naopak Bělotínu poslední zápas sezony nevyšel, už po čtyřech minutách prohrával o dva góly, když se trefili Petr Bundil a Daniel Chytil. Ofenzivní smršť domácích pokračovala i v dalším průběhu prvního poločasu, ve 20. minutě zvýšil Ondřej Buček a o sedm minut později se mezi střelce zapsal Alfred Složil. Ten překonal gólmana i ve druhém poločase, v 54. minutě už domácí vedli o pět branek. Tečku za vysokou porážkou udělali Bělotínští smolnou vlastní brankou a Brodek u Přerova mohl proti silnému soupeři slavit vítězství 6:0.

Medlov – Čechovice 1:0 (1:0)

| Video: Youtube

Ještě v posledním kole krajského přeboru museli hájit vedoucí příčku v tabulce fotbalisté Medlova, kteří na domácí půdě nastoupili proti silnému protivníkovi z Čechovic. Začátek zápasu vyšel mančaftu z Uničovska skvěle, hned ve 2. minutě se prosadil Tomáš Mikuta. V dalším průběhu dramatického střetnutí viděli diváci šance na obou stranách, hosté mohli srovnat i z pokutového kopu, ale domácí gólman udržel čisté konto až do konce. Po závěrečném hvizdu mohly vypuknout oslavy a ocenění vítěze soutěžního ročníku 2023/2024.

Konice – Želatovice 3:2 (2:1)

| Video: Youtube

Mužstvo Konice zakončilo sezonu před vlastními fanoušky vítězně, když si poradilo se soupeři ze Želatovic. Domácí vykročili za výhrou v úvodní půlhodině, na gól Marka Bačovského navázal z pokutového kopu Jiří Jašíček. Hosté sice do poločasu snížili, když se po standardce prosadil David Rychlík, ale náskok Konice smazat nedokázali. V 83. minutě přidal pojišťovací zásah v dresu domácích David Holub, a následná trefa Tomáše Ťapťucha ze Želatovic už tak na tříbodovém zisku pro Konici nic nezměnila.

Mohelnice – Velké Losiny 4:3 (2:1)

| Video: Youtube

Už v 7. minutě zaskočili Mohelnici fotbalisté Velkých Losin, po střele Jakuba Barčíka slavili hosté první gól v zápase. Těsný náskok jim dlouho nevydržel, pohledná akce se vydařilo v 10. minutě na druhé straně Davidu Kubíkovi. O deset minut později využili Mohelničtí zaváhání soupeře v rozehrávce a gólem Lubomíra Pinkavy otočili vývoj zápasu. Hosté se ale nevzdávali a brzy po změně stran srovnal skóre Matěj Filip. Vedení na stranu Mohelnice strhl Ondřej Brulík, Velké Losiny ale opět vyrovnaly, do střelecké listiny se v 72. minutě zapsal Matěj Šinogl. Domácí hráli v závěrečných minutách přesilovku, a navíc měli výhodu pokutového kopu, který proměnil Ondřej Brulík, a rozhodl tak o výhře svého týmu.

Určice – Zábřeh 1:5 (1:2)

| Video: Youtube

V posledním utkání sezony hostily Určice mužstvo ze Zábřehu, jako první se z gólu radovali hosté. V 9. minutě se prosadil Miroslav Žanda, domácím se ale podařilo záhy srovnat skóre. Po akci Petra Holíka se výsledek zápasu ve 27. minutě opět naklonil ve prospěch Sulka. Po červené kartě v závěru prvního poločasu měli domácí po celý zbytek zápasu početní výhodu, tu však zužitkovat nedokázali. Naopak v 71. minutě přidal druhý gól v zápase Petr Holík a v samotném závěru hosté udeřili ještě dvakrát, o branky se postarali Miroslav Žanda a Roman Puchr, výsledek utkání tak vyzněl jasně ve prospěch Zábřehu.

Litovel – Rapotín 0:2 (0:1)

| Video: Youtube

Sezona pro poslední tým tabulky krajského přeboru z Litovle skončila porážkou, na domácí půdě nestačil Tatran na Rapotín. Hosté ze Šumperska udeřili poprvé ve 32. minutě, ofenzivní akci zakončoval Filip Kmínek. V 60. minutě se Rapotínští radovali podruhé, když se prosadil nejlepší střelec soutěže Jiří Ševčík a dal výsledku konečnou podobu na 0:2.

Bohuňovice – Dolany 1:6 (0:3)

| Video: Youtube

Derby Bohuňovic a Dolan přineslo v závěrečném kole sezony jasnou výhru hostujících fotbalistů z Dolan. Ti se prosadili hned třikrát v prvním poločase, mezi střelce se postupně zapsali Josef Blaho, Tomáš Sedláček a Aleš Foukal. Josef Blaho v úvodu druhého dějství zkompletoval hattrick, poté do skóre promluvili i domácí, na 1:5 snížil Martin Fryčák, po střetu při gólovém zakončení ale musel střídat. Dolany ještě v 84. minutě přidaly šestý gól, pod břevno napálil míč Tomáš Korec.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.