Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Velká Bystřice – Dolany 3:1 (0:1)

Třetí kolo krajského přeboru proti sobě na Olomoucku svedlo týmy Velké Bystřice a Dolan. Hostující fotbalisté z Dolan vyzráli na defenzivu soupeře už po několika desítkách vteřin hry a Jan Nemeth uklidil míč do branky. Domácí v prvním poločase marně usilovali o vyrovnání skóre, úspěch přišel po změně stran. Centr od rohového praporku poslal hlavou za gólmana Lubomír Machynek. O čtvrt hodiny později stejný hráč přidal druhý zásah, tentokrát odvážným pokusem takřka od poloviny hřiště. V samotném závěru pečetil na 3:1 ve prospěch Velké Bystřice David Hornich.

Uničov B – Čechovice 4:0 (1:0)

V 6. minutě zápasu proti Čechovicím překvapil Vojtěch Cikryt z rezervního týmu Uničova gólmana soupeře pokusem z poloviny hřiště a domácí mužstvo na hřišti v Medlově slavilo. Ve druhém poločase stejný hráč ukázal svou kopací techniku znovu, tentokrát ze standardky po červené kartě pro brankáře Čechovic Lukáše Peku. Domácí v početní výhodě strážili dvougólový náskok, který ještě do konce utkání vylepšili Patrik Vorlický a Filip Habáň.

Postřelmov – Prostějov B 5:1 (3:1)

Atraktivní duel se spoustou gólů a šancí sledovali diváci v Postřelmově, kam zavítala rezerva 1. SK Prostějov. Hostům se ve 12. minutě vydařila útočná akce, úspěšné zakončení zajistil Jan Šmirják. Týmu ze Šumperska se ale podařilo do přestávky otočit vývoj zápasu. Z penalty vyrovnal ve 22. minutě Ondřej Nýdecký. Ten se do střelecké listiny zapsali i o dvacet minut později, když uklidil míč do branky po rohovém kopu. Těsně před odchodem do šaten navýšil hlavičkou na 3:1 Jan Nimrichtr. Ve druhé půli usilovali hosté o zdramatizování zápasu, domácí gólman se ale zaskvěl několika parádními zákroky. Na druhé straně hřiště dvakrát udeřil v závěrečné čtvrthodině Miroslav Rýznar a dal výsledku jasnou podobu ve prospěch Postřelmova.

Mohelnice – Konice 2:1 (1:1)

Fotbalistům z Konice se na hřišti v Mohelnici podařilo zaskočit soupeře prvním gólem, z úhlu zajistil úspěšné zakončení ve 28. minutě David Pospíšil. Těsný náskok ale hostům dlouho nevydržel, centr z rohového kopu zužitkoval na druhé straně Jan Lukáš a ve 33. minutě byl stav zápasu opět nerozhodný. V 67. minutě slavili domácí podruhé, před brankou dorazil míč do sítě Aleš Foukal a obstaral pro Mohelnici vítězný zásah.

Olešnice – Zábřeh 1:2 (0:1)

Mužstvo Olešnice přivítalo ve 3. kole soupeře ze Zábřehu a byli to hosté, kdo se jako první radoval z gólu. Ve 29. minutě nařídil rozhodčí pokutový kop a o exekuci se postaral v dresu Sulka Miroslav Podhorný. V úvodu druhého poločasu viděl domácí hráč červenou kartu, a Olešnice tak hrála v oslabení. Hostům se podařilo ranou od poloviny hřiště přidat pojistku, trefa Petra Lineta nakonec byla potřeba, Olešnice ještě v samotném závěru totiž skórovala, když se mezi střelce zapsal Petr Čikl. Dvě gólové situace ze závěru utkání bohužel na klubovém videu nejsou zaznamenány.

Želatovice – Jeseník 1:1 (0:0)

Dlouho vyrovnaná partie mezi Želatovicemi a Jeseníkem přinesla gól až v 70. minutě, kdy si tváří v tvář gólmanovi poradil Alfréd Červeňák z Jeseníku. Mužstvo ze severu kraje mělo několik příležitostí přidat druhý zásah a potvrdit vítězství, nakonec se ale radovali domácí. V nastaveném čase se trefil po rohovém kopu Vojtěch Koplík a sebral Jeseníku tříbodový zisk.

Bělotín – Rapotín 6:0 (1:0)

Bělotín hostil ve 3. kole krajského přeboru soupeře z Rapotína a příznivci fotbalu viděli pořádnou dávku gólů. Ve 23. minutě otevřel skóre ve prospěch domácích Tomáš Richter po rohovém kopu. Po změně stran musel rozhodčí zápas přerušit kvůli intenzivnímu dešti, po zklidnění počasí se týmy vrátily na hřiště a Bělotínským pauza prospěla. Během čtvrt hodiny přidali čtyři góly a o osudu utkání bylo rozhodnuto. V samotném závěru zkompletoval Marek Vyka hattrick a hosté odjížděli na Šumpersko s nelichotivou porážkou o šest branek.

Brodek u Přerova – Přerov 4:2 (2:1)

Přes čtyři stovky diváků přilákal v Brodku u Přerova duel s exdivizní Viktorií Přerov a domácí fanoušci mohli být po utkání spokojenější. Už v 7. minutě nasměroval Brodek k úspěšnému výsledku Petr Bundil, hostům se ale podařilo rychle odpovědět gólem Hynka Caletky. Před pauzou opět vedli domácí, při rohu si přerovský hráč smolně srazil míč do vlastní branky. V úvodu druhé půle si za vápnem našel balon Jan Kudlička, nekompromisně ho napálil k tyči a domácí se radovali z dvougólového náskoku. Hosté ale zápas ještě zdramatizoval, z velké vzdálenosti vyslal vydařený pokus v 64. minutě Jiří Kratochvíl a míč přeplachtil až za záda brankáře. Poslední gólové slovo ale měli hráči Brodku u Přerova, na 4:2 upravil v závěru Tomáš Otáhal.

