Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 3. kola.

Krajský přebor - videosouhrn | Foto: DENÍK

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Brodek u Přerova – Čechovice 0:3 (0:1)

Zdroj: Youtube

Čechovice ve 3. kole vyrazily na hřiště Brodku u Přerova a vracely se s plným bodovým ziskem. K výhře nasměroval hosty ve 32. minutě po rohovém kopu Ondřej Buček. Domácí své šance nevyužili a na závěrečný tlak mohli zapomenout po dvou gólových akcích Jan Šteigla. Ten se prosadil v 72. a 77. minutě a rozhodl o jednoznačném výsledku pro hostující Čechovice.

Dolany – Bělotín 2:2 (2:0)

Zdroj: Youtube

Zápas dvou rozdílných poločasů se hrál v Dolanech, kam přijel nováček z Bělotína. Domácí mužstvo začalo slibně a po půlhodině hry se tým z Olomoucka těšil z vedení 2:0. O oba góly se postaral Aleš Foukal. Jenže ve druhé půli byli pro změnu produktivnější hosté. Krátce po přestávce snížil Patrik Sencovici a pět minut před koncem srovnal po rohovém kopu Dominik Hýža. O body se tak oba celky podělily.

Zábřeh – Lipová 5:0 (2:0)

Zdroj: Youtube

Necelou minutu potřebovali fotbalisté Zábřehu ke vstřelení úvodního gólu proti Lipové. A jak Sulko začalo, tak i v průběhu zápasu dál pokračovalo. Ještě v prvním poločase se do střelecký listiny zapsal Václav Holík. Po pauze přesně pálil v dresu Zábřehu Radek Žák a Karel Lukas. Gólový účet pak v 64. minutě uzavřel na pěti trefách svým druhým zásahem v utkání Miroslav Podhorný.

Medlov – Bohuňovice 3:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Bohuňovice ve 3. kole vyzvali silného soupeře v Medlově. Hostům se začátek zápasu vydařil, v 6. minutě se Bohuňovičtí radovali z gólu Marka Pavelky. Domácí celek ale s vyrovnáním skóre dlouho neotálel a ve 32. minutě byl po zakončení Michala Muzikanta stav opět vyrovnaný. V úvodu druhé půle nezaváhal ze značky pokutového kopu medlovský kanonýr Patrik Kasal a v 62. minutě přidal stejný hráč další zásah. Bohuňovice tak zaostávaly o dva góly a ani efektní trefa Davida Žajgly z 82. minuty už na výhře domácích nic nezměnila.

Určice - Velké Losiny 3:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Cenné tři body mohli slavit po domácím souboji s Velkými Losinami fotbalisté z Určic. Po rohovém kopu dotlačil míč za brankáře soupeře určický Jiří Horák a těsný náskok drželi domácí až do druhého

poločasu. V úvodní fázi druhé půle navýšil náskok Určic Patrik Navrátil a naděje Velkých Losin na bodový zisk se začaly rozpadat. Pět minut před koncem pak potvrdil výhru týmu z Prostějovska Ondřej Halouzka.

Mohelnice – Želatovice 2:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Fotbalisté z Mohelnice vedli po čtvrthodině hry proti Želatovicím 1:0, když při exekuci penalty nezaváhal Roman Kuba. Hostům se ale podařilo srovnat, když se skvostně trefil Tomáš Čtvrtníček krátce před poločasovou přestávkou. Po změně stran se obdobně pohledným zásahem připojil jeho týmový kolega Robin Zehnálek a tým z Přerovska šel do vedení. Želatovice měly i další příležitosti na pojištění vítězného výsledku, ale nedokázaly je využít. To je nakonec mohlo mrzet, protože v závěrečných minutách skóroval v dresu domácích Josef Lihnart a zápas skončil remízou.

Postřelmov - Rapotín 1:3 (0:3)

Zdroj: Youtube

Atraktivní regionální duel Postřelmova s Rapotínem rozhodl už v úvodní fázi zápasu rapotínský kanonýr Jiří Ševčík. Ten na čtyři góly z minulého kola navázal tentokrát hattrickem během deseti minut, a mezi 24. a 34. minutou tak nasměroval hostující celek k vítězství. Domácí navíc hráli od 37. minuty v oslabení, dosáhli alespoň čestného úspěchu, když na 1:3 upravil deset minut před koncem Jakub Damiančík.

Litovel – Konice 0:2 (0:0)

Zdroj: Youtube

I po třetím kole krajského přeboru čekají na první bodový zisk v Litovli. Tam o víkendu zamířil tým z Konice a rozhodující trefy si schoval až do druhého poločasu. V 66. minutě zužitkoval přihrávku za obranu Marek Bačovský a o tři minuty později udeřil do litovelské defenzivy Adam Vyroubal. Domácím se zápas zdramatizovat nepodařilo a Koničtí si zapsali tříbodový příspěvek do tabulky.

