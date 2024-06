Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 29. kola.

Krajský přebor - videosouhrn | Foto: DENÍK

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Lipová – Brodek u Přerova 2:3 (1:2)

Zdroj: Youtube

Napínavou přestřelku viděli v prvním poločase diváci v Lipové, kde domácí celek nastoupil proti Brodku u Přerova. Hosté slavili jako první, ve vápně osamocený Alfred Složil poslal míč za brankáře ve 23. minutě. Lipová ale brzy našla odpověď a Dominik Bokůvka srovnal skóre. Alfred Složil ale záhy znovu rozradostnil hostující tým a domácí měli do druhé půle horší výchozí pozici. Brodek u Přerova navíc krátce po přestávce navýšili na 1:3, když v 50. minutě tečoval hlavou míč mimo dosah brankáře Daniel Chytil. Lipová už jen snížila pět minut před koncem, když se trefil František Žilka.

Zábřeh – Postřelmov 1:1 (0:1)

Zdroj: Youtube

Postřelmov nastoupil k utkání 29. kola na hřišti v Zábřehu a hostující celek mohl slavit první gól již ve 4. minutě. Na konci akce se k dorážce před prázdnou brankou dostal Miroslav Rýznar a bránící hráči už ho zastavit nestihli. Postřelmovští měli poté ještě další šance k navýšení náskoku, ale domácího gólmana už nepřekonali. Čtvrthodiny před koncem rozehráli domácí standardku, hlavou poslal míč do sítě Miroslav Žanda, a srovnal tak na konečných 1:1.

Dolany – Určice 3:1 (2:1)

Zdroj: Youtube

S rolí favorita si na domácím hřišti poradili fotbalisté Dolan, soupeřem jim byl tým z Určic. Už v 16. minutě se mužstvu z Olomoucka podařilo překonat hostujícího gólmana, po rohovém kopu se prosadil Aleš Foukal. Hosté o chvíli později srovnali, když přesně pálil Petr Piňos. Dolany si ještě do přestávky vzaly vedení zpět, znovu se radovaly po rohovém kopu. Tentokrát se o gólové zakončení postaral Tomáš Kaluža. V dalším průběhu zápasu měli domácí několik možností přidat pojišťovací zásah, to se nakonec podařilo až pět minut před koncem, kdy do opuštěné branky uklízel míč střelec Dolan Aleš Foukal.

Čechovice – Konice 3:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Sokol Čechovice na domácím hřišti hodil za hlavu vysokou porážku z minulého kola a poradil si se soupeřem z Konice. Ve 26. minutě skóroval po rohovém kopu Filip Halouzka, na druhý zásah domácích čekali diváci do 63. minuty. Průnikovou přihrávku proměnil v gól Jan Šteigl a o deset minut později nezaváhal tváří v tvář gólmanovi David Trajer, který navýšil na 3:0 pro Čechovice.

Rapotín – Medlov 1:1 (0:0)

Zdroj: Youtube

Prvnímu mužstvu tabulky krajského přeboru Olomouckého kraje z Medlova čelili v zápase 29. kola fotbalisté Rapotína. Úvodní trefa zápasu přišla na hřišti na Šumpersku až po změně stran, po autovém vhazování se míč dostal k Jiřímu Ševčíkovi a domácí kanonýr si se svou příležitostí poradil. Snaha hostů o vyrovnání slavila úspěch pět minut před koncem. Ve vápně neobsazený Jan Srdýnko proměnil přesný centr ze standardky v důležitý gól. Boj o celkové prvenství ale zůstává před posledním kolem otevřený, Medlov má na čele dvoubodový náskok.

Velké Losiny – Litovel 0:0

Zdroj: Youtube

Spíše pouze náznaky šancí přinesl duel Velkých Losin a Litovle. Ofenzivy obou celků recept na obranu soupeře nenašly a příznivci fotbalu tak na Šumpersku gól neviděli. Oba týmy si tak rozdělili po jednom bodu.

Bělotín – Mohelnice 5:2 (1:2)

Zdroj: Youtube

Na dostřel prvnímu místu tabulky se před posledním kolem drží Bělotín, který si na svém hřišti poradil se soupeřem z Mohelnice. Přetahovaná o výsledek začala z pohledu gólů v 9. minutě, kdy se trefil Jakub Marek z Bělotína. Hosté vývoj duelu dokázali otočit, v 16. a 39. minutě se do střelecké listiny zapsal Ondřej Brulík. Krátce po pauze se vedení ujali opět domácí, a to ze dvou standardních situací. Nejprve měl gólový efekt pokus Jakuba Marka ve 48. minutě a chvíli po něm uspěl také Pavel Šišlák a bylo to 3:2. Jakub Marek přidal ještě další dva zásahy, a skóre tak vyznělo jednoznačně pro Bělotínské.

Bohuňovice – Želatovice 1:4 (1:3)

Zdroj: Youtube

Už na začátku května předehrávali utkání 29. kola fotbalisté Bohuňovic a Želatovic. Hosté z Přerovska se radovali v 5. minutě po trefě Davida Rychlíka, Bohuňovice ale bleskově reagovaly. V 8. minutě skóroval Matěj Poláček. První poločas nakonec patřil hostujícímu celku. V 19. minutě zužitkoval přesný centr spoluhráče Martin Rybka, těsně před pauzou vyslal přesnou ránu David Zezulka. Druhý poločas přinesl už jen jeden gól, v 74. minutě usměrnil míč do branky Tomáš Matušík a potvrdil tak jasné vítězství Želatovic.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.