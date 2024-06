Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 28. kola.

Krajský přebor - videosouhrn | Foto: DENÍK

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Medlov – Velké Losiny 4:1 (3:1)

Zdroj: Youtube

Další krok k prvenství v krajském přeboru udělali ve 28. kole fotbalisté Medlova, kteří na domácí půdě přivítali soupeře z Velkých Losin. V 16. minutě nasměroval Medlov k výhře Michal Muzikant, o osm minut později přidal druhý gól z pokutového kopu Filip Habáň. Velkým Losinám se podařilo snížit, ve 27. minutě po standardce poslal míč do sítě Lucas Hegner. O chvíli později se znovu radovali Medlovští, tentokrát po smolné vlastní brance hostů. Náskok udrželi domácí až do konce, deset minut před koncem ještě rozdíl ve skóre ve prospěch Medlova vylepšil Jan Srdýnko.

Postřelmov – Dolany 4:2 (2:0)

Zdroj: Youtube

V prvním poločase prověřil Postřelmov defenzivu soupeře z Dolan několika nebezpečnými akcemi a během úvodní půlhodiny se mohli domácí dvakrát radovat po trefách kanonýra Jana Nimrichtra. Po přestávce přidal třetí zásah Jaroslav Janíček a vypadalo to na jasnou výhru Postřelmova. Dolanští se ale dokázali dostat na dostřel dvěma zásahy v rychlém sledu v 78. a v 79. minutě. Dramatické závěrečné minuty ale odmítl zkompletováním hattricku a pojišťovacím zásahem Jan Nimrichtr.

Brodek u Přerova – Zábřeh 6:3 (1:2)

Zdroj: Youtube

První poločas zápasu mezi Brodkem u Přerova a Zábřehem nabídl přetahovanou o vedení. Už ve 4. minutě se radovali hosté ze Šumperska po trefě Radka Žáka. O čtvrt hodiny později srovnal domácí kapitán Ondřej Buček, Zábřeh si ale rychle vzal náskok zpět po krásné střele Romana Puchra. Ve druhém dějství se už výrazně lépe vedlo domácím. Skóre srovnal v 53. minutě Daniel Chytil, o deset minut později otočil vývoj duelu Ondřej Buček a vzápětí navýšil Petr Bundil. Hosté ještě snížili ze standardky, ale poté přidali hráči Brodku další dva zásahy a bylo rozhodnuto.

Bohuňovice – Určice 0:2 (0:1)

Zdroj: Youtube

Duel dvou týmů ze spodních pater krajského přeboru Olomouckého kraje hostily Bohuňovice, kam zavítaly Určice. Hostující mančaft z Prostějovska poslal střelou k tyči do vedení ve 33. minutě Martin Mašek. Domácí své šance na vyrovnání nevyužili a čtvrt hodiny před koncem se opět radovaly Určice. Druhý zásah v utkání si připsal Martin Mašek.

Konice – Rapotín 1:1 (1:1)

Zdroj: Youtube

Utkání Konice proti Rapotínu ovlivnil nešťastný střet domácího gólmana a hostujícího hráče na konci první dvacetiminutovky, při kterém oba utrpěli vážné poranění hlavy a na hrací plochu pro ně musela

přijet i posádka zdravotnické záchranné služby. Po ošetření a transportu fotbalistů do nemocnice zápas pokračoval, domácí se ujali vedení po pokutovém kopu, jehož exekuci úspěšně zvládl Jiří Jašíček. Hostující Rapotín našel gólovou odpověď ještě v prvním poločase, kdy akci zakončoval Jan Šmirják. Ve druhé půli už diváci gól neviděli, došlo tak na dělbu bodů.

Želatovice – Čechovice 9:1 (4:0)

Zdroj: Youtube

Po středečním vítězství ve finále krajského poháru se Čechovice vrátily do běžného dění krajského přeboru, ale víkendový zápas v Želatovicích jim přinesl velké zklamání. Naopak gólovou show si užili domácí hráči a fanoušci. Želatovice už po úvodních dvaceti minutách vedly 4:0 a po pauze přidali ještě dalších pět zásahů. Hosté pouze upravili skóre deset minut před koncem a mančaft z Přerovska se tak radoval z mimořádného výsledku 9:1.

Mohelnice – Lipová 0:1 (0:0)

Zdroj: Youtube

Napínavý souboj sledovali diváci v Mohelnici, kde domácí tým hrál ve 28. kole proti Lipové. Hosté si v průběhu zápasu vytvořili několik nadějných příležitostí a zahrozili také Mohelničtí, ovšem nakonec padla pouze jedna branka. O rozhodující zásah se postaral v 62. minutě Dominik Bokůvka v dresu Lipové, který poslal míč do sítě přes bránícího protihráče i brankáře.

Litovel – Bělotín 1:4 (0:1)

Zdroj: Youtube

Poslední Litovel čelila ve 28. kole na svém hřišti silnému protivníkovi, a to druhému týmu tabulky z Bělotína. Hosté se dostali do vedení v 10. minutě, když pod břevno zavěsil Lukáš Kovařík. Náskok soupeře domácí smazali v 56. minutě, do střelecké listiny se zapsal Petr Dragon. Nerozhodné skóre ale dlouho nevydrželo, během následující čtvrthodiny se trefili v dresu Bělotína Pavel Šišlák a Robin Stryk. V samotném závěru pak ještě upravil na konečných 1:4 Patrik Sencovici.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.