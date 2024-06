Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 26. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Bohuňovice – Postřelmov 2:6 (2:4)

Bohuňovice slibně odstartovaly zápas proti Postřelmovu, v 11. minutě se trefil Aleš Tománek a rozradostnil domácí fanoušky. Hosté ze Šumperska brzy vyrovnali gólem Jana Nimrichtra, ale ve 25. minutě opět Bohuňovičtí slavili po druhém zásahu Aleše Tománka. To však byl poslední zápis domácích do střelecké listiny a poté se rozběhla ofenzivní smršť hostů. Do poločasu se za Postřelmov prosadil Lukáš Lozyňskyj, Petr Klos a Adam Blaťák a vývoj duelu se úplně otočil. Po červené kartě ze 42. minuty navíc domácí hráli v oslabení a výhodu Postřelmovští ještě ve druhém dějství využili. Na konečných 2:6 upravili skóre Ondřej Nýdecký a Jan Nimrichtr.

Medlov – Lipová 8:0 (4:0)

Náročná výzva stála ve 26. kole před fotbalisty z Lipové, kteří nastoupili na hřišti vedoucího Medlova. Už po prvním poločase bylo takřka jisté, že favorita hosté nezaskočí. V 11. minutě usměrnil míč za hostujícího gólmana Jan Trefil, o chvíli později tváří v tvář brankáři nezaváhal Radovan Skřebský a Medlov vedl o dva góly. Po rohovém kopu navýšil ve 27. minutě Zdeněk Bartoněk a o pět minut později už na 4:0 upravil z pokutového kopu Filip Habáň. Ve druhém poločase pokračovala exhibice Medlova, po dvou gólech si zapsali Lukáš Kuděla a Tomáš Mikuta a domácí mohli slavit výhru 8:0.

Konice – Bělotín 3:0 (0:0)

Druhý celek tabulky z Bělotína hrál ve 26. kole ve fotbalovém areálu v Konici, proti domácímu týmu ale neuspěl. Hosté si vytvořili několik velmi slibných šancí, gólového efektu se ale nedočkali. Naopak ve druhé půli se ze dvou branek v rozmezí 59. a 64. minuty radovali domácí. Nejprve uklidil míč do branky Roman Krása a po rohovém kopu navyšoval Adam Širůček. Rozhodčí v 69. minutě potrestal dva hostující fotbalisty červenou kartou a závěrečnou fázi tak dohrávali Bělotínští jen v devíti. Jejich šance na bodový zisk tak spadly na minimum, domácí potvrdili výhru v 90. minutě, kdy se trefil David Pospíšil.

Čechovice – Rapotín 2:3 (1:1)

Souboj dvou týmů z horních partií tabulky Olomouckého krajského přeboru sledovali diváci v Čechovicích, kam přijel mančaft z Rapotína. Hosté se radovali jako první, ve 14. minutě se trefil kanonýr Jiří Ševčík. Čechovičtí dokázali reagovat a ve 33. minutě vyrovnal Martin Luža. Jenže ve 45. a 48. minutě si dva domácí hráči prohlédli červenou kartu v ruce sudího a Čechovice dohrávaly značně oslabené. Karetní trest za zákrok ve vápně ještě doplnila nařízená penalta, kterou ve 49. minutě v dresu hostů proměnil Jan Šmirják. Domácí nesložili zbraně a také z pokutového kopu zásluhou Jana Šteigla vyrovnali. Převaha hostů se ale v závěru projevila a o výhře Rapotína rozhodl v 83. minutě Mark Ostrák.

Brodek u Přerova – Určice 2:0 (2:0)

Už ve 3. minutě slavil mančaft Brodku u Přerova první gól proti Určicím, po centru ze strany hřiště si na přední tyči poradil Alfred Složil. Domácím se podařilo ještě v průběhu prvního poločasu náskok navýšit, přesnou a razantní střelu vyslal ve 34. minutě Lukáš Kaďorek. To bylo z pohledu změn ve skóre vše a Brodek u Přerova vybojoval tříbodový příspěvek do tabulky.

Mohelnice – Dolany 0:3 (0:2)

Několik velmi nebezpečných situací si vypracovali v průběhu utkání proti Dolanům fotbalisté Mohelnice, ale v zápase gólovou radost neprožili. Naopak střelecky se dařilo hostům, už v 11. minutě uspěl proti gólmanovi Petr Grossmann. Do poločasu přidaly Dolany druhý zásah, přihrávku za obranu zužitkoval Tomáš Keňa. Ve druhém dějství se domácí snažili zdramatizovat vývoj střetnutí, ale v 71. minutě dal výsledku konečnou podobu na 0:3 Tomáš Sedláček z Dolan.

Želatovice – Velké Losiny 4:1 (1:1)

Už od 2. minuty zápasu proti Velkým Losinám musel tým Želatovic dotahovat ztrátu, za hosty se hned na začátku zápasu prosadil Pavel Dostál. Domácí mužstvo udeřilo v závěru prvního dějství po rohovém kopu, ve 39. minutě poslal míč do sítě Jan Bubeník. Želatovicím se začalo střelecky dařit po přestávce a výsledek měl nakonec jasnou podobu. V 61. minutě strhl vedení na stranu domácích Michal Calábek, o sedm minut později navyšoval Pavel Němec. V 77. minutě už byl náskok mužstva z Přerovska komfortní, když na konečných 4:1 upravil skóre Martin Rybka.

Litovel – Zábřeh 0:7 (0:2)

Poslední Litovel na domácím hřišti přivítala další celek ze spodních pater tabulky krajského přeboru – Sulko Zábřeh. Rozdíl ve skóre byl ale po 90 minutách propastný. V první části zápasu drželi domácí se Zábřehem krok, ale před pauzou hosté odskočili na rozdíl dvou branek, o které se postarali Miroslav Žanda a Lukáš Pěnička. Po změně stran se dvěma slepenými góly zapsal do statistik Roman Puchr. V 59. a 76. minutě se opět pod další trefy podepsal Miroslav Žanda, který zkompletoval hattrick. A třígólové střelce mělo Sulko v utkání nakonec dva, v samotném závěru skóroval Roman Puchr.

