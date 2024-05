Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 24. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Čechovice – Bělotín 1:2 (1:1)

Velmi atraktivní podívanou nabídl duel Čechovic proti Bělotínu. Domácí Čechovice poslal do vedení po rohovém kopu už v 6. minutě David Trajer, hosté ale našli během několika minut gólovou odpověď. V pokutovém území se míč dostal k Vojtěchu Šustalovi, který povedenou ranou k tyči vyrovnal skóre. Oba týmy se dostali do řady nadějných příležitostí, rozhodující moment nakonec přišel v 76. minutě, když hlavičkou rozradostnil hostující fanoušky Patrik Vybíral. Bělotín tak získal důležitou výhru a zmenšil náskok Medlova na první příčce tabulky.

Medlov – Dolany 1:1 (1:0)

V pozici favorita nastoupil na domácím hřišti Medlov proti Dolanům, zápas ale nakonec přinesl remízový výsledek. Tým z Uničovska šel do vedení už v 8. minutě, když Vojtěch Cikryt uklidil z dálky míč do v tu chvíli opuštěné branky hostů. Ve druhé půli se hostům podařilo dohrát do gólového zakončení situaci po rohovém kopu, Aleš Foukal srovnal na 1:1. Lídr tabulky se hnal za rozhodující trefou, ta ale ani z nejvyloženějších příležitostí nepřišla, a oba týmy si tak připsali po jednom bodu.

Konice – Zábřeh 2:2 (2:0)

Zábřeh vstoupil do zápasu na hřišti v Konici smolně, domácí nejprve slavili v 19. minutě po vlastním gólu soupeře a o čtvrt hodiny později přidali druhou trefu ze standardky, když přesně pálil Jiří Jašíček. Dvougólové manko se podařilo Sulku ve druhé půli smazat. Dalekonosný pokus ze standardní situace přesně umístil v 64. minutě Miroslav Podhorný a v samotném závěru se vydařilo pohotové zakončení z dálky do opuštěné branky Romanu Puchrovi, což znamenalo remízový výsledek 2:2.

Bohuňovice – Brodek u Přerova 1:6 (0:1)

Tvrdý direkt utrpěli na vlastním hřišti fotbalisté Bohuňovic v utkání proti Brodku u Přerova. V prvním poločase se hosté prosadili jednou, když po rohu dorazil míč do sítě Jiří Skopal. Po přestávce tým z Brodku u Přerova vládl a vypracoval si několik výrazných příležitostí. Lukáš Kaďorek ve 48. minutě navýšil na 2:0, brzy na něj druhou trefou navázal Jiří Skopal. Dvacet minut před koncem hlavou po rohovém kopu vylepšil skóre ve prospěch hostů Filip Fleischmann a o chvíli později zkompletoval z penalty hattrick Jiří Skopal. Domácí také několikrát zahrozili, další gól ale přidali hosté opět ze standardky, kdy pohotově překonal gólmana Alfred Složil. Bohuňovice si připsaly už jen čestný úspěch v samotném závěru, kdy na konečných 1:6 upravil Matěj Král.

Želatovice – Lipová 1:1 (0:1)

Fotbalisté Želatovic nastoupili ve 24. kole krajského přeboru na domácí půdě proti Lipové, utkání skončilo dělbou bodů. Jako první se prosadili hosté, zakončení vyšlo ve 41. minutě na jedničku Matyáši Karáskovi. Ve zbytku utkání viděli diváci už jen jeden gól, po vydařeném zpracování dlouhé přihrávky se tváří v tvář gólmanovi nemýlil v 50. minutě želatovický Martin Rybka a zařídil tak remízový výsledek.

Mohelnice – Postřelmov 0:6 (0:2)

Do Mohelnice ve 24. kole olomouckého krajského přeboru zamířil tým z Postřelmova a zápas byl velmi jednoznačnou záležitostí. Ve 22. minutě nekompromisně zužitkoval průnikovou přihrávku hostující Miroslav Rýznar a těsně před pauzou na něj gólově navázal Jan Nimrichtr. Po přestávce duo Rýznar-Nimrichtr zaúřadovalo ještě jednou a hosté během chvilky vedli už o čtyři góly. Střelecké představení Postřelmov zakončil v závěrečné desetiminutovce, kdy se prosadil Martin Šincl a Martin Dus.

Rapotín – Velké Losiny 2:1 (0:1)

Napínavou podívanou nabídlo tradiční derby Rapotín – Velké Losiny na Šumpersku. Hosté z Velkých Losin se radovali jako první, když ve 20. minutě uklidil míč do branky Filip Mátl. Rapotínští ale nesložili zbraně a v závěrečné fázi zápasu dokázali duel otočit. V 66. a 73. minutě se prosadil Jiří Ševčík a domácí měli blízko k výhře. Tři body už si Rapotín nenechal uniknout, i když poslední minuty dohrával v oslabení.

Litovel – Určice 0:1 (0:0)

Souboj dvou týmů z nejspodnějších partií tabulky krajského přeboru Olomouckého kraje hostila Litovel, kam přijelo mužstvo Určic. Vypjatý duel nabídl šance na obou stranách, ale gólový efekt dlouho nepřicházel. V 83. minutě se útok vydařil hostům z Určic a Petr Piňos rozhodl ranou pod břevno o zisku veledůležitých tří bodů.

