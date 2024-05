Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 23. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Zábřeh – Želatovice 2:1 (2:0)

Cenné tři body vybojoval mančaft Zábřehu na domácí půdě proti Želatovicím. V 15. minutě nasměroval k úspěšnému výsledku domácí tým Miroslav Žanda, když zužitkoval centr po rohovém kopu. Sulko předvedlo vydařenou ofenzivní akci o dvacet minut později, na 2:0 navýšil Karel Lukas. I třetí gól zápasu dal po změně stran domácí hráč, šlo však o nešťastný zásah do vlastní sítě. To už ale Zábřeh mrzet nemuselo, zápas dokázali dotáhnout do vítězného konce.

Dolany – Konice 1:1 (1:0)

Dolany vstoupily do zápasu proti Konici slibně, o první branku zápasu se postaral Martin Doubrava, který se ve 20. minutě dokázal prosadit mezi bránícími hráči a posunout balon mimo dosah gólmana. I hosté našli recept na defenzivu soupeře, po rohovém kopu se ve druhém dějství trefil David Holub. Rozhodující zásah už duel nenabídl, a oba celky se tak musely spokojit s jedním bodem.

Lipová – Čechovice 0:1 (0:1)

Lipová ve 23. kole hostila silného soupeře z Čechovic, zápas nakonec rozhodla jediná branka. O tu se postaral už ve 20. minutě Filip Halouzka, který si lépe poradil v přetahované o míč s brankářem domácích. Hosté díky výhře poskočili v tabulce na třetí příčku.

Brodek u Přerova – Mohelnice 5:2 (4:2)

Gólovou nadílku si v průběhu prvního poločasu užili diváci na hřišti v Brodku u Přerova, kam zavítal tým Mohelnice. Domácí si během půlhodiny vypracovali čtyřgólový náskok, o který se hattrickem postaral Ondřej Buček společně se spoluhráčem Petrem Bundilem. Hosté ještě do pauzy výsledek korigovali, dvakrát se během chvilky prosadil Ondřej Brulík. Ve druhé půli na zdramatizování zápasu nedošlo, padl už jen jeden smolný vlastní gól, který vylepšil skóre ve prospěch domácího Brodku u Přerova.

Velké Losiny – Bohuňovice 3:1 (2:1)

Začátek zápasu olomouckého krajského přeboru se ve Velkých Losinách gólově lépe vydařil hostům z Bohuňovic. Po standardní situaci hlavou usměrnil míč mimo dosah gólmana Martin Fryčák a poslal mužstvo z Olomoucka v 15. minutě do vedení. Domácí ale s vyrovnáním dlouho neotáleli. Už v 19. minutě se prosadil Matěj Šinogl. Ještě do přestávky se Velké Losiny radovaly z druhé branky, dorážkou otočil vývoj zápasu Jiří Uvízl. V samotném závěru utkání přidal pojišťovací zásah na 3:1 Pavel Dostál.

Určice – Medlov 0:1 (0:0)

Souboj prvního a posledního celku Olomouckého krajského přeboru nabídl ve 23. kole po celý průběh utkání bezbrankovou přetahovanou. Až v samotném závěru zápasu domácí Určice nabídly hostům z Medlova velikou šanci v podobě standardky ze značně nebezpečné pozice, a to po předchozím zákroku, kterým podle rozhodčího domácí hráč zmařil zjevnou brankovou příležitost. Exekuce kopu se ujal Vojtěch Cikryt a klíčový moment zvládl úspěšně, jeho trefa znamenala pro hosty vítězství.

Bělotín – Rapotín 3:1 (2:1)

V 9. minutě udeřili fotbalisté Bělotína z rohového kopu, o úspěšné zakončení se proti Rapotínu postaral Dominik Hýža. Hostům ze Šumperska se podařilo srovnat ve 32. minutě, když rychlou akci proměnil v gól Jan Šmirják. Vyrovnaný stav vydržel jen několik momentů, už ve 34. minutě slavili znovu domácí po trefě Pavla Šišláka. Poslední gól utkání viděli diváci těsně před závěrečným hvizdem, Bělotín opět skóroval po rohu, tentokrát hlavou přidal razítko na výsledek zaručující tříbodový příspěvek do tabulky Marek Vyka.

Postřelmov – Litovel 1:0 (0:0)

Postřelmov ve svém fotbalovém areálu přivítal ve 23. kole předposlední celek z Litovle. Domácí mančaft si v průběhu utkání vytvořil hned několik velmi slibných příležitostí, až do samotného závěru to ale vypadalo, že body se budou dělit po remízovém výsledku. V 90. minutě ovšem tlak domácích na rozhodující trefu vrcholil a ve vítěznou euforii jej proměnil přesným zakončením Jan Nimrichtr.

