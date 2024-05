Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 21. kola.

Krajský přebor - videosouhrn | Foto: DENÍK

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Lipová – Velké Losiny 1:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Napínavou podívanou sledovali příznivci fotbalu v Lipové, kam zavítal o víkendu tým Velkých Losin. Domácím se podařilo naklonit duel na svou stranu ve 33. minutě, kdy přímočarou akci úspěšně zakončil Tomáš Hrušák. Těsný náskok se snažili domácí navýšit, ale vyložené šance neproměnili. A mohlo je to mrzet, hosté také několikrát zahrozili, a to i v samotném závěru. Výsledek se ale už neměnil a tři body putovaly na konto Lipové.

Dolany – Čechovice 0:1 (0:1)

Zdroj: Youtube

Do Dolan ve 21. kole zamířil mančaft Čechovic a už v 5. minutě se hosté radovali z první branky. Ze značky pokutového kopu se nemýlil hostující kanonýr Jan Šteigl. Zbytek zápasu nabídl dramatickou podívanou, hosté hráli přibližně hodinu v oslabení. Dolany ale přesilovku využít nedokázali, a tak jediná trefa z úvodu zápasu stačila Čechovicím k plnému bodovému zisku.

Zábřeh – Rapotín 1:4 (0:3)

Zdroj: Youtube

Atraktivní fotbalovou podívanou si užili návštěvníci stadionu v Zábřehu, kde domácí celek hostil soupeře z Rapotína. V závěrečné fázi prvního poločasu se hostující mužstvo rozstřílelo a během deseti minut bylo takřka rozhodnuto. Ve 33. minutě poslal míč kolem gólmana do branky Martin Jecu, o sedm minut později navýšil Jiří Ševčík, a ještě před odchodem do šaten se mezi střelce zapsal i Jan Šmirják. V úvodu druhé půle přidal Jiří Ševčík druhou branku v utkání a Sulko prohrávalo o čtyři branky. V dalším průběhu utkání stačili domácí už pouze korigovat pohlednou trefou Miroslava Podhorného ze standardní situace.

Brodek u Přerova – Medlov 1:3 (1:2)

Zdroj: Youtube

Vedoucí celek soutěže z Medlova vstoupil gólově do duelu s Brodkem u Přerova, už v 6. minutě čelil domácí brankář pokutovému kopu. S exekucí si poradil v dresu Medlova Patrik Kasal a hosté šli do vedení. Ve 20. minutě se domácím podařilo vyrovnat, střelou k tyči se prosadil Lukáš Kaďorek. Jenže ještě do pauzy opět vylepšil pozici mužstva z Uničovska Patrik Kasal, který přidal svůj druhý zásah. Další průběh zápasu nabídl šance na obou stranách, radovali se ale už pouze hosté. Obranou v 83. minutě proběhl Vojtěch Cikryt a upravil výsledek na konečných 1:3.

Mohelnice – Litovel 2:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Náročnou výzvu na hřišti Mohelnice připravilo 21. kolo pro tým Litovle, který bojuje o záchranu v krajském přeboru. Tatran se silného protivníka nezalekl a ve 31. minutě slavil první branku, po přihrávce za obranu se prosadil Martin Jindra. Domácí našli gólovou odpověď během pěti minut, po rozehrání rohového kopu si vyrovnávací branku připsal Aleš Masopust. V 60. minutě zůstal na malém vápně neobsazený Svatopluk Bohanos z Litovle a v gólové pozici si dokázal přesnou hlavičkou poradit. Domácí opět rychle srovnali výsledek, když balon do sítě dorazil Martin Srdýnko. Mohelnice usilovala o rozhodující trefu, ale velmi nadějná zakončení nakonec gólový efekt nepřinesla, a body se tak rozdělily.

Bělotín – Bohuňovice 2:1 (1:0)

Zdroj: Youtube

V pozici favorita vstupovali do zápasu s Bohuňovicemi hráči Bělotína, duel ale přinesl rozhodnutí až v samotném závěru. Po půlhodině hry měli Bělotínští příležitost otevřít skóre z pokutového kopu, ale hostující gólman pokus zlikvidoval. O pár minut později ale domácí už slavili, povedenou ranou se prosadil Pavel Šišlák. Hosté dokázali v 76. minutě vyrovnat po nekompromisním zakončení Davida Kožucha. Remízou ale duel neskončil, v 87. minutě viděli diváci další vydařenou střelu, ke vzdálenější tyči nasměroval míč Vojtěch Jemelka a přisoudil tři body Bělotínu.

Určice – Želatovice 1:1 (1:1)

Zdroj: Youtube

Třetí Želatovice nastoupily ve 21. kole k utkání na hřišti posledních Určic a ve 22. minutě vykročily za výhrou po trefě Martina Rybky. Domácí mužstvo z Prostějovska nesložilo zbraně a ve 40. minutě se o vyrovnání skóre postaral Tomáš Gottwald. Druhý poločas nabídl několik slibných momentů na obou stranách, výsledek se ale už nezměnil a domácí proti soupeři z čela tabulky vybojovali jeden bod.

Postřelmov – Konice 2:1 (2:0)

Zdroj: Youtube

Dvou zaváhání soupeře při rozehrávce využili během šesti minut fotbalisté Postřelmova a vybudovali si proti týmu Konice rozhodující náskok. Na domácí půdě se po zisku míče prosadil ve 27. minutě Jan Nimrichtr, ve 33. minutě uspěl také Miroslav Rýznar. Hostující celek marně dotahoval ztrátu, po deseti minutách hry v druhé půli sice snížil David Pospíšil, ale tři body nakonec patřili domácímu Postřelmovu.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.