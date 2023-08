Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 2. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Čechovice - Mohelnice 1:1 (1:1)

Už ve 2. minutě duelu s Čechovicemi slavil hostující mančaft z Mohelnice gól. Do sítě soupeře dorazil míč Jaroslav Kožela a se museli vyrovnat s nepříjemným vstupem do utkání. Vyrovnat se Čechovickým podařilo v závěru prvního dějství, kdy do gólmana prostřelil Tomáš Novák. Víc už zápas z brankového hlediska nenabídl a mužstva se rozešla se smírným výsledkem.

Konice - Medlov 1:2 (0:1)

Dvě výhry má po dvou kolech na kontě Medlov, který si poradil na půdě Konice. Skóre otevřel ve 20. minutě ve prospěch hostů hlavou Patrik Kasal. Domácí mužstvo našlo odpověď v 62. minutě, do střelecké listiny se zapsal Patrik Krása. I u třetí branky byl opět Patrik, a sice Kasal z Medlova. Ten druhým zásahem v utkání přisoudil plný bodový zisk svému týmu.

Velké Losiny - Postřelmov 2:1 (2:0)

Po odložených utkáních 1. kola vyběhli k úvodnímu zápasu tohoto ročníku krajského přeboru fotbalisté Velkých Losin proti nováčkovi z Postřelmova. Domácímu týmu vyšla počáteční fáze zápasu a Postřelmovští dvakrát inkasovali. Ve 14. minutě otevřel skóre Hugo Hegner a povedenou individuální akcí se zapsal do děje zápasu také David Hilbert. Další průběh utkání přinesl šance na obou stranách, výrazně hrozili hlavně hráči Velkých Losin. V 78. minutě ale snížil za hosty Jan Mičunda a závěr ještě přinesl dramatické momenty. Postřelmov měl blízko k vyrovnání, ale domácí příležitost soupeře ustáli a zapsali si do tabulky plný bodový příspěvek.

Bohuňovice - Zábřeh 1:1 (0:0)

Tým Zábřehu vyrazil ve 2. kole na hřiště Bohuňovic a hrála se vyrovnaná partie. Úvodní trefa zápasu přišla až po změně stran, ze standardky mířil v 50. minutě Miroslav Podhorný a hosté mohli strážit těsný náskok. Ten jim ale dlouho nevydržel a Michal Čapek v dresu Bohuňovic v 61. minutě srovnal skóre. Zábřeh měl blízko k rozhodujícímu zásahu, ale k vítězné brance kousek chyběl, a tak si oba celky body rozdělily.

Lipová - Dolany 0:2 (0:2)

Cenné tři body si odvezli z hřiště v Lipové hráči Dolan. Hostům se vydařila kombinace v 18. minutě a na jejím konci neomylně zakončoval Ondřej Seibert. O osm minut později přidaly Dolany druhý zásah po rohovém kopu, o navýšení rozdílu ve skóre se postaral Aleš Foukal. I v dalším průběhu zápasu víc hrozili hosté, nakonec tak na zdramatizování duelu nedošlo a tým z Olomoucka mohl slavit vítězství.

Želatovice - Litovel 5:0 (2:0)

Želatovice v prvním domácím duelu nové sezony potěšili své příznivce jasnou výhrou proti Litovli. V prvním poločase nasměroval mužstvo z Přerovska za kýženým výsledkem dvěma přesnými zásahy Tomáš Čtvrtníček. K němu se v úvodní čtvrthodině druhé půle přidal stejným stylem Lukáš Dlouhý a Želatovičtí kráčeli k tříbodovému zisku. Pátý gól pak po rychlé akci zajistil v 78. minutě Martin Kurfürst.

Rapotín - Brodek u Přerova 5:2 (1:1)

Po necelých sedmi minutách hry otevřel gólový účet Rapotína proti Brodku u Přerova Mark Ostrák, který přesně pálil z přímáku. Hostům z Přerovska se sice podařilo do poločasu snížit, po pauze ale začal úřadovat Jiří Ševčík. Ten stihl hattrick za dvanáct minut a o vítězi zápasu bylo rozhodnuto. Brodek sice snížil na 4:2 po trefě Adama Glaudera, ale poslední slovo měl opět Ševčík, který v nastaveném čase přidal čtvrtý zápis do gólových statistik.

Bělotín - Určice 2:0 (1:0)

Souboj dvou nováčků krajského přeboru přineslo druhé kolo v podobě utkání Bělotína a Určic. Domácí měli v zápase navrch už od 3. minuty, když fanoušky Bělotína potěšil první trefou Patrik Sencovici. Hostující mančaft se marně snažil o vyrovnání, více šancí měli Bělotínští. Ti měli v závěrečných deseti minutách také početní výhodu. Červenou kartu pro brankáře Určic a následnou standardku domácí bleskově využili a potvrdili plný příspěvek do tabulky.

