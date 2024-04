Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 19. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Brodek u Přerova – Želatovice 2:0 (0:0)

Celou řadu atraktivních momentů nabídlo utkání Brodku u Přerova, kam zavítal okresní rival ze Želatovic. Domácí fanoušky rozradostnil na začátku druhé půle Lukáš Kaďorek, který z pokutového kopu poslal Brodek do vedení. Po zisku míče na útočné polovině dohráli domácí v 70. minutě úspěšně rychlou akci a na 2:0 navýšil Alfred Složil. Hosté se nevzdali a v závěrečných minutách si vytvořili hned několik velmi slibných příležitostí. Defenziva Brodku u Přerova ale všechny nebezpečné výpady soupeře přestála a mohla se těšit z výhry s čistým kontem.

Zábřeh – Bělotín 2:1 (0:1)

Až v samotném závěru první půle viděli příznivci fotbalu v Zábřehu úvodní branku zápasu s Bělotínem, gólovou radost si ale užívali hosté z Hranicka, a to po trefě Antonína Novosada. Sulku se ve druhém dějství podařilo rychle srovnat stav, v 50. minutě se prosadil Miroslav Podhorný. Domácí dokázali dokonat obrat v 76. minutě, zakončení Ondřeje Kováče znamenalo pro Zábřeh cenné tři body ze střetnutí s druhým týmem tabulky.

Lipová – Bohuňovice 0:1 (0:0)

Důležité tři body se podařilo odvézt z hřiště Lipové fotbalistům Bohuňovic. Domácí měli několik slibných příležitostí otevřít skóre, ale gólová radost přišla až v 70. minutě, a to ze strany Bohuňovic. Hosté využili zaváhání obrany soupeře a Jiří Vašenka stanovil výsledku konečnou podobu na 0:1.

Dolany – Velké Losiny 1:1 (1:0)

Dolany rozehrály partii proti Velkým Losinám na vlastním hřišti slibně a po půlhodině hry se radovaly z první branky, když přihrávku za obranu zužitkoval Tomáš Sedláček. Hosté si v průběhu utkání vytvořili hned několik příležitostí volajících po gólové oslavě. Nakonec se hráči Velkých Losin dočkali, když těsně před závěrečným hvizdem srovnal na 1:1 Filip Mátl a hosté urvali na poslední chvíli alespoň jeden bod.

Určice – Rapotín 0:2 (0:0)

V pozici favorita mířili v 19. kole na půdu Určic fotbalisté Rapotína. Výsledkově se hrála vyrovnaná partie až do 68. minuty, kdy se po rohovém kopu dostal ke slovu Petr Morong a nekompromisní ranou poslal hosty ze Šumperska do vedení. Rapotín se poté dostal ještě do několika výrazných šancí, v 79. minutě přidal druhý gól Jan Šmirják.

Postřelmov – Čechovice 1:2 (0:2)

Šance na obou stranách sledovali od úvodních minut diváci ve fotbalovém areálu v Postřelmově, kde v 19. kole v roli soupeře domácího celku nastoupil tým Čechovic. První poločas nakonec výsledkově vyšel výrazně lépe hostům. Ve 33. minutě utekl domácím hráčům David Trajer a přidal i přesné zakončení. O tři minuty později vylepšil pozici Čechovic Jan Šteigl. Postřelmov ve druhé půli pracoval na zdramatizování zápasu, ale z gólu se radovali domácí až v 87. minutě po trefě Jana Nimrichtra. I samotný závěr přinesl napínavé momenty, skóre už se však neměnilo a body si odvezly Čechovice.

Mohelnice – Konice 4:1 (2:1)

Tým Mohelnice na domácím hřišti v utkání proti soupeři z Konice slavil první branku ve 27. minutě, kdy akci úspěšně zakončil Martin Srdýnko. O deset minut později ale bylo vyrovnáno, když ve vápně neobsazený Jakub Čermák uklidil míč do branky Mohelnice. Do kabin ale domácí odcházeli s náskokem, ve 45. minutě poslal balon k tyči konické branky Jaroslav Kožela. Hned v úvodu druhé půle navázal dalším gólem ve prospěch Mohelnice Ondřej Brulík a v 52. minutě už upravoval Roman Kuba na konečných 4:1.

Litovel – Medlov 0:5 (0:3)

Jasnou záležitostí byl duel Litovle s lídrem soutěže z Medlova. Hosté z Uničovska na hřišti Tatranu od začátku ofenzivní silou diktovali ráz utkání, už po dvaceti minutách vedli o tři branky po zásazích Jana Trefila, Šimona Michalika a Vojtěcha Cikryta. Ve druhém poločase hostující celek přidal ještě další dvě trefy. Po rohovém kopu navýšil na 0:4 v 57. minutě Filip Habáň a v 82. minutě rozehráli Medlovští stejnou situaci opět úspěšně, na konečných 0:5 upravil výsledek Jan Šléška.

