Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 17. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Brodek u Přerova – Rapotín 4:0 (2:0)

Silného soupeře přivítali v 17. kole fotbalisté Brodku u Přerova, kam zamířil mančaft z Rapotína. Domácí si už v prvním poločase vytvořili slibný náskok, ve 21. minutě se trefil ze značky pokutového kopu Lukáš Kaďorek a za další čtyři minuty přidal druhý zásah. Stejný hráč pak rozradostnil domácí příznivce v 64. minutě, kdy opět proměnil pokutový kop a zkompletoval hattrick. O pět minut později se mezi střelce zapsal také Petr Bundil z Brodku u Přerova a pečetil tak jasné vítězství svého týmu.

Medlov – Konice 2:2 (1:1)

Vedoucí mančaft krajského přeboru z Medlova na svém hřišti hostil soupeře z Konice a byli to právě hosté, kdo se jako první radoval z gólu. Už v 6. minutě se o to postaral přesnou ranou Jiří Jašíček a brzy mohla Konice slavit podruhé, domácí ale zachránilo břevno. Do pauzy Medlov srovnal skóre, po rohovém kopu se prosadil Filip Habáň. V 57. minutě dokonali domácí obrat díky brance Jana Trefila. To však nebylo z gólového hlediska vše, do vývoje duelu ještě promluvili hosté. V 62. minutě dal po standardce konečnou podobu výsledku Martin Schön, který zajistil pro Konici cenný bod z půdy lídra soutěže.

Zábřeh – Bohuňovice 1:1 (0:0)

Do Zábřehu dorazilo v 17. kole mužstvo Bohuňovic, na první gól se čekalo až do 58. minuty. Domácí rozradostnil Martin Bačík. Pozice Zábřehu se ještě vylepšila v 76. minutě, kdy hostující hráč viděl červenou kartu. Hra v oslabení ale Bohuňovice nezlomila. V 82. minutě si s obranou soupeře poradil Matěj Král a přesnou ranou srovnal na konečných 1:1.

Dolany – Lipová 2:1 (2:1)

Už první poločas přinesl všechny tři gólové momenty zápasu Dolan proti hostům z Lipové. Domácí mužstvo poslal do vedení v 9. minutě Aleš Foukal, na něj brzy navázal přesným zakončením po rohovém kopu Jakub Doseděl. Po stejné standardní situaci se radovali na druhé straně ve 36. minutě i hosté, o snížení rozdílu ve skóre se postaral František Žilka.

Postřelmov – Velké Losiny 4:0 (2:0)

Tři důležité body vybojovali fotbalisté Postřelmova na domácím hřišti proti Velkým Losinám. Povedenou střelou nasměroval domácí tým k vítězství Martin Šincl ve 28. minutě, o deset minut později slavili Postřelmovští znovu, tentokrát po trefě Jaroslava Janíčka. Hosté své šance nevyužili,

naopak ve druhé fázi zápasu úspěšně zakončoval akce Postřelmova Jan Nimrichtr. Ten se zapsal mezi střelce v 63. a 68. minutě a dal výsledku jednoznačnou podobu.

Mohelnice – Čechovice 2:4 (2:2)

Velmi slibnou úvodní čtvrthodinu předvedli v duelu s Mohelnicí hosté z Čechovic. V rychlém sledu se do střelecké listiny zapsali Lukáš Zelina a Petr Haluza a domácí museli dohánět dvougólové manko. To se jim ještě do poločasu skutečně podařilo. Ve 21. minutě z penalty snížil Ondřej Brulík a těsně před pauzou efektně uklidil míč k tyči čechovické brány Martin Srdýnko. Šance na úspěch Mohelnice vzrostly v 58. minutě, po červené kartě hosté dohrávali v oslabení. Zápase se ale vyvinul překvapivě, i v deseti hráčích se Čechovickým podařilo domácí zaskočit a nakonec zvítězit 2:4 po gólech Jana Šteigla a Patrik Šteigla.

Litovel – Želatovice 1:1 (0:1)

Litovel v záchranářských bojích vytěžila na domácím hřišti cenný bod v utkání se třetími Želatovicemi. Hosté se dostali do vedení už po pěti minutách hry, kdy nekompromisní ranou překonal gólmana Tatranu Lukáš Dlouhý. Těsný náskok už Želatovice ale nenavýšily, naopak z gólu se radovali v úvodních minutách druhé půle domácí, když se prosadil Pavel Tomášek.

Určice – Bělotín 1:2 (0:2)

71. Tomáš Gottwald – 5. Patrik Sencovici, 35. Jakub Marek (pen.)

Záznam utkání není k dispozici.

