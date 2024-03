Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 16. kola.

Velké Losiny – Brodek u Přerova 5:1 (1:0)

Veleúspěšně vstoupili do jarní fáze sezony fotbalisté Velkých Losin, kteří přivítali na hřišti v Šumperku soupeře z Brodku u Přerova. Gólový účet otevřel ve prospěch domácího celku Matěj Šinogl ve 36. minutě, šlo o jedinou trefu první půle. Výrazně bohatší bylo utkání na branky po změně stran. Hned po pauze navýšil náskok Velkých Losin Lucas Hegner, ale po smolném vlastním gólu domácí vedli brzy zase jen o jeden zásah. Brodek u Přerova byl v této části zápasu nebezpečný a sahal po vyrovnání. Jenže své šance hosté neproměnili a pak začal střelecky úřadovat Dominik Grézl. Ten během osmi minut stihl nastřílet hattrick a rozhodl o jasné výhře Velkých Losin.

Lipová – Určice 2:0 (1:0)

Náročnou výzvu před sebou měli na úvod jara hráči Určic, kteří zamířili na hřiště pátého celku soutěže z Lipové. Hosté sice domácím na začátku zápasu zahrozili, ale z první branky se radoval mančaft Lipové, když ve 28. minutě prostřelil gólmana Tomáš Hrušák. Ve druhé půli byla pozice hostů ještě horší, trefou do vlastní sítě vylepšil náskok Lipové Jiří Horák. V závěrečné půlhodině už se skóre neměnilo, a tak si tři body do tabulky připsali domácí.

Čechovice – Litovel 4:1 (4:1)

Čechovice hostily v 16. kole poslední celek tabulky – Tatran Litovel. Domácím start zápasu vyšel znamenitě. První gól si připsal už v 7. minutě Martin Luža povedeným lobem, na něj během dalších pětadvaceti minut navázali ještě Jakub Šolín a Šimon Růžička. Efektně se podařilo přehodit gólmana na druhé straně také Svatoplukovi Bohanosovi, ale snížení náskoku Čechovic ke dramatu nevedlo. Domácí si rychle vzali třígólové vedení zpět po akci, na jejímž konci pálil Jan Šteigl. Ve druhém dějství už diváci gól neviděli a Čechovice se radovaly z jasného vítězství.

Bohuňovice – Konice 1:3 (1:1)

Mančaft Bohuňovice slibně vstoupil na domácí půdě do duelu proti soupeři z Konice, když ve 13. minutě přesně mířil Martin Fryčák. Hostům se podařilo těsně před odchodem do šaten srovnat stav, z penalty se o to postaral Jiří Jašíček. Ve druhé půli Konice dokonala obrat, v 59. minutě se prosadil Marek Bačovský a druhým gólem ze značky pokutového kopu dal výsledku konečnou podobu na 1:3 Jiří Jašíček.

Želatovice – Medlov 0:5 (0:3)

Jasnou záležitostí bylo zápas Medlova ve fotbalovém areálu Želatovic. Hostující lídr pořadí krajského přeboru předvedl svou útočnou sílu a po prvním poločase vedl díky gólům Trefila, Michalika a Kasala o tři branky. Ve druhém poločase domácí ještě dvakrát inkasovali, část záznamu ale bohužel není k dispozici.

Bělotín – Postřelmov 2:1 (0:0)

Až do druhého poločasu si počkali na gólové koření fotbalu diváci v Hranicích, tamní umělka byla dějištěm souboje Bělotína s Postřelmovem. Domácí poslal do vedení Jakub Marek v 54. minutě a pět minut po něm úspěšně zakončil povedenou kombinaci Vojtěch Jemelka. Hosté se ještě snažili se zápasem něco udělat, v 66. minutě po standardce snížili ztrátu díky trefě Petra Klose. Závěrečných dvacet minut ale dohrával Postřelmov v oslabení a druhý celek tabulky si výhru vzít nenechal.

Rapotín – Mohelnice 1:2 (1:0)

Také fotbalisté Rapotína odehráli svůj první jarní zápas na umělé trávě v Šumperku, kde jim byl soupeřem tým Mohelnice. Domácí mužstvo se radovalo ve 23. minutě po zásahu Jiřího Ševčíka. Po pauze ale byli gólově produktivnější hosté a podařilo se jim vývoj zápasu otočit. V 53. minutě skóroval Martin Srdýnko a o dvacet minut později přisoudil výhru Mohelnici Aleš Masopust.

Zábřeh – Dolany 1:2 (1:0)

7. David Nízký – 61. Josef Blaho, 79. Petr Grossmann

Záznam utkání není k dispozici.

