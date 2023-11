Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 14. kola.

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Konice – Čechovice 1:0 (1:0)

Cenné tři body získali před zimní pauzou fotbalisté Konice v duelu s Čechovicemi. Jediný gólový moment přinesla 39. minuta, kdy se domácím podařilo dohrát standardní situaci k rozhodující brankové hlavičce Martina Bílého.

Mohelnice – Bělotín 2:3 (0:1)

Bělotín si v posledním utkání podzimní části upevnil 2. pozici v tabulce Olomouckého krajského přeboru, když po atraktivním souboji těsně zvítězil na hřišti Mohelnice. Hosty poslal do vedení po rohovém kopu v 16. minutě Lukáš Vrána. V úvodu druhé půle vylepšil náskok Bělotína přesnou ranou Lukáš Kovařík. Mohelničtí dokázali odpovědět vzápětí, když z pokutového kopu snížil Roman Kuba. Ten měl o několik minut později další možnost skórovat, ale penaltu tentokrát neproměnil a stav byl nadále 1:2. Hostům se podařilo odskočit čtvrthodiny před koncem, když se hlavou prosadil Martin Král. Roman Kuba si v samotném závěru připsal druhý gól v zápase, na bodový zisk už to však nestačilo.

Brodek u Přerova – Lipová 0:3 (0:1)

Dva góly vstřelili hráči Brodku u Přerova v utkání s Lipovou, ale protože šlo o smolná usměrnění míče do vlastní branky, radoval se z jasné výhry soupeř. V dresu Lipové se jako první trefil Pavel Pěček vydařenou střelou ze střední vzdálenosti a brzy byly naděje hostů na výhru výrazně silnější. Neměnilo se sice skóre, ale hned dvakrát se snížil počet domácích fotbalistů na hřišti. Proti devíti hráčům se Lipové dlouho nedařilo navýšit rozdíl ve skóre, nakonec přišly dva vlastní góly. V závěrečné desetiminutovce tak domácí nešťastně upravili výsledek na konečných 0:3.

Medlov – Rapotín 4:2 (1:0)

Titul půlmistra potvrdil mančaft z Medlova výhrou proti Rapotínu. Tým z Uničovska nasměroval k dalšímu plnému příspěvku do tabulky Šimon Michalik už v 9. minutě, na další góly se ale čekalo do druhého poločasu. Mezi 52. a 54. minutou přidal dva slepené zásahy Patrik Kasal a vypadalo to na jasné vítězství domácích. Rapotín ale dokázal snížit, když se trefil Jan Šmirják a krátce po něm také Mark Ostrák. Poslední slovo měl ale opět Patrik Kasal, který v 90. minutě zkompletoval hattrick a střelecky uzavřel vydařený medlovský podzim.

Postřelmov – Zábřeh 1:0 (0:0)

Vítězstvím se rozloučili se svými fanoušky před zimní pauzou fotbalisté Postřelmova, kteří se ve 14. kole utkali s týmem ze Zábřehu. Jediný gól zajistil po rohovém kopu v 60. minutě Jan Nimrichtr. Domácí se nemuseli v závěrečných minutách příliš obávat finálního tlaku soupeře, ten totiž po dvou červených kartách dohrával zápas v citelném oslabení.

Litovel – Velké Losiny 0:2 (0:0)

Pozici ve středu tabulky si pro přezimování zajistily Velké Losiny výhrou na půdě Litovle. Rychlý protiútok po standardní situaci dotáhl ke gólovému zakončení v 59. minutě David Hilbert. V dresu hostů pak druhou trefu obstaral Filip Mátl. Litovelští si na defenzivu soupeře nepřišli a po 15 zápasech mají na kontě 10 bodů.

Určice – Dolany 0:5 (0:2)

Fotbalisté Dolan zvládli s přehledem v dodatečném termínu zvítězit na hřišti Určic. Hosty nasměroval k výhře v prvním poločase Ondřej Seibert, k němu se do střelecké listiny připsal do pauzy i Štěpán Outlý. Dolanům se dařilo výrazně lépe než domácím i ve druhé půli. Aleš Foukal navýšil na 0:3 a Štěpán Outlý zkompletoval hattrick. Na tabuli svítilo od 76. minuty skóre 0:5, hosté sice dohrávali v závěrečných minutách v deseti, Určicím se ale alespoň čestného úspěchu dosáhnout nepodařilo.

Želatovice – Bohuňovice 1:0 (0:0)

Těsným vítězstvím proti Bohuňovicím se s fanoušky rozloučili hráči Želatovic. Odložené utkání se hrálo na vedlejším hřišti želatovického fotbalového areálu. Domácí měli několik slibných šancí, od 45. minuty ale hráli v oslabení. Po deseti minutách druhé půle se ale počet fotbalistů na obou stranách vyrovnal, červenou kartu udělil rozhodčí i Bohuňovicím. Rozhodující akci rozehráli domácí v 86. minutě, míč putoval k Tomáši Matušíkovi, který si proti gólmanovi poradil a zajistil pro Želatovice tři body.

