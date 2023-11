Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů PB SCOM krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích v utkáních 13. kola.

Krajský přebor - videosouhrn | Foto: DENÍK

Anketa Gól kola probíhá na Facebookové stránce Olomouckého krajského fotbalového svazu.

Dolany – Postřelmov 1:3 (1:2)

Zdroj: Youtube

Důležité tři body vybojovali na hřišti Dolan fotbalisté z Postřelmova. Domácím se sice podařilo vstřelit první gól, když úspěšně zakončoval ve 13. minutě Aleš Foukal, poté ale už střelecky úřadovali jen Postřelmovští. Za hosty srovnal v 16. minutě Pavel Matura a zaváhání v rozehrávce domácích potrestal za další čtvrthodinu Jan Nimrichtr. Stejný hráč přidal pojišťovací zásah pět minut před koncem po rohovém kopu a tři body putovaly na Šumpersko.

Lipová – Mohelnice 3:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Z rohového kopu udeřili fotbalisté v Lipové ve 20. minutě duelu proti Mohelnici, první gól obstaral Tomáš Hrušák. Hostům vyšla přímočará akce o dvanáct minut později a Ondřej Brulík srovnal stav zápasu. Přetahovaná o výsledek pokračovala i po pauze. Domácí mužstvo poslal do vedení v 66. minutě Dominik Bokůvka, ale Mohelničtí rychle reagovali a za deset minut byl výsledek opět nerozhodný. Vítězný zásah nakonec přišel ve prospěch domácího týmu, tým Lipové rozradostnil pět minut před koncem Metoděj Vraj.

Zábřeh – Brodek u Přerova 1:1 (1:1)

Zdroj: Youtube

Do úvodních pětadvaceti minut se vměstnaly všechny gólové zásahy utkání Zábřehu proti Brodku u Přerova. Hosté z Přerovska slavili jako první v 19. minutě, když za vápnem tvrdě a přesně vypálil Matěj Kytlica. Těsný náskok jim ale dlouho nevydržel, vzápětí nařídil rozhodčí na druhé straně penaltu, kterou proměnil domácí Miroslav Podhorný. V dalším průběhu zápasu už ani jeden z celků své šance nevyužil a duel skončil remízou.

Čechovice – Želatovice 2:6 (1:2)

Zdroj: Youtube

Čechovice vstoupily nadějně do zápasu proti hostujícímu celku ze Želatovic, ale nakonec utrpěly těžkou porážku. Ve 12. minutě si naběhl na centr domácí Filip Halouzka a neomylně usměrnil míč do sítě. Do přestávky ale hosté odpověděli trefami Davida Zezulky a Robina Zehnálka. Po přestávce pokračovala střelecká show silné ofenzivy Želatovic a v závěru vedli hosté o pět branek. Kosmetickou úpravu výsledku zajistil v 89. minutě domácí Tomáš Novák.

Velké Losiny – Medlov 1:2 (1:1)

Zdroj: Youtube

Napínavou bitvu sledovali příznivci fotbalu ve Velkých Losinách, kam přijel lídr krajského přeboru z Medlova. Domácí se výzvy nezalekli a radovali se z prvního gólu, přesnou střelou otevřel ve 30.

minutě skóre Filip Mátl. Medlovu se podařilo vyrovnat ještě do přestávky, ze značky pokutového kopu se nemýlil Patrik Kasal. Druhá půle nabídla celou řadu příležitostí, rozhodující moment přinesla 65. minuta. Po rohovém kopu se míč dostal na zadní tyč, kde si věděl rady Filip Habáň a zajistil Medlov další důležitou výhru.

Bělotín – Litovel 3:1 (3:1)

Zdroj: Youtube

Souboj dvou týmů z opačných pólů tabulky se hrál v Bělotíně, vyzyvatelem domácích favoritů byl celek Litovle. Bělotínští rázně vykročili za výhrou už v úvodní desetiminutovce. Ve 2. minutě rozradostnil fanoušky Jakub Marek, o šest minut později vylepšil skóre z pohledu domácích Patrik Sencovici. Ve 27. minutě už vedl Bělotín o tři, když ranou ze střední vzdálenosti překonal gólmana Litovle Pavel Šišlák. Hostům se podařilo snížit, hlavou se trefil krátce před přestávkou Jáchym Fidler. Ve druhé půli pokračoval nápor domácího mužstva, ale brankáře Tatranu už překonat nedokázali.

Rapotín – Konice 3:3 (3:1)

Zdroj: Youtube

Atraktivní přestřelku nabídl zápas v Rapotíně, na Šumpersko vyrazil tým Konice. První poločas se lépe vydařil domácím. Dva góly si připsal Jiří Ševčík, kterému jedním zásahem sekundoval Kamil Svačinka. Za hosty redukoval náskok Rapotína Jiří Jašíček. Stejný hráč pak dostal svůj mančaft na dostřel v 63. minutě. Domácí nevyužili v závěru velkou příležitost znovu odskočit, a to se jim nakonec vymstilo. Jiří Jašíček zkompletoval v 88. minutě hattrick, jeho třetí trefa tak znamenala remízu 3:3 a dělbu bodů.

Určice – Bohuňovice 1:0 (1:0)

Zdroj: Youtube

Určice v úvodní fázi zápasu přestály velké šance hostů z Bohuňovic a skóre se měnilo až ve 34. minutě. Ve prospěch domácích proměnil pokutový kop Jiří Horák. Zatímco hosté usilovali o srovnání stavu, Určice se pokoušely odskočit. Další gól už ale příznivci fotbalu neviděli a domácí se radovali z hubeného, ale důležitého vítězství.

