Zima končí a vrací se nižší fotbalové soutěže. V neděli odehráli fotbalisté Lutína a Lipové úvodní jarní duel olomouckého krajského přeboru. Jednalo se ještě o dohrávku posledního podzimního kola a oba týmy do něj šly s důležitou personální změnou.

Lutín vyměnil během zimní přestávky trenéra. Pavla Zbožínka nahradil Pavel Kubíček.

„Došlo k dohodě. Už v průběhu podzimu jsme si řekli, že jej dokončím a pak si promluvíme o směřování klubu do budoucna. Vyhodnotil jsem to tak, že budu pokračovat pouze u dorostenecké kategorie,“ objasnil bývalý kouč.

Jeho nástupce Pavel Kubíček neměl v zimních měsících jednoduchou úlohu, protože příprava Sigmy nešla úplně podle představ. „Měli jsme hodně zraněných a hráči se pořád točili. Bylo pro mě složité celý kádr poznat, nevěděl jsem, na čem jsem,“ popisoval Kubíček.

Až vítězná generálka s Konicí (1:0) do něj nalila alespoň trošku optimismu.

„Podle předchozích zápasů (remíza s Bělotínem, porážka s Morkovicemi či Kostelcem, pozn. red.) jsem myslel, že nebudeme dobře nachystaní, ale změnili jsme i kvůli zraněním rozestavení a přineslo to trošku naději,“ dodal Kubíček. Jedinou změnou v kádru by pak měl být odchod Martina Kráčmara do Smržic, který ale v systému prozatím není potvrzený.

Podobně na tom byli také v Lipové. I ta odehrála čtyři přípravné zápasy, ale během pauzy přišla o důležitého člena sestavy a nejlepšího střelce s pěti góly Lukáše Obruču, jenž zamířil do Rousínova.

„Podle mě to byl náš nejlepší hráč. Jinak bych se k přípravě nerad vracel,“ řekl trenér Lipové Pavel Růžička, který naopak přivítal v týmu novice Nakládala a Ráčka.

Gól kvůli sluníčku

V samotném utkání viděli diváci dva rozdílné poločasy, v tom prvním se prosadil hostující Lukáš Bořuta.

„Měli jsme v úvodu šanci, ale potom přišel centr a gólmana oslnilo sluníčko, míč mu vypadl a jak byl oslněný, tak jej hledal na špatné straně. Soupeř se rychleji zorientoval a doklepl ho do sítě. Nebyla to ani šance, spíše nešťastná situace,“ popisoval Kubíček.

„Měli jsme potom ještě další čtyři šance a mohli jsme rozhodnout, ale nedali jsme je,“ připojil se k hodnocení Růžička.

A ve druhém poločase vstoupil na hřiště jiný Lutín, a dokonce srovnal. „Vzpamatovali jsme se a vytvořili si tlak. Šli jsme za vítězstvím, šance jsme na to měli, trefili jsme spojnici, ale pak se hráči nechali unést,“ hodnotil Kubíček.

Lipovou totiž čtvrt hodiny před koncem poslal za vítězstvím druhým gólem Bořuta. „Byli jsme v hodně lidech nahoře a soupeř nás potrestal,“ věděl Kubíček.

„Lutín měl ve druhé půli drtivý tlak, zápasu by slušela remíza, ale my jsme byli šťastnější,“ uznal Růžička.

„Musím ale mančaft pochválit za přístup a kolektivní výkon,“ dodal.

Lipová se tak posunula na sedmé místo, Lutín je dvanáctý. „Chceme se udržet v první polovině tabulky,“ nastínil Růžička.

„Hlavně se vyhnout záchranářským starostem. Také bych chtěl, aby naše hra nějak vypadala a fotbal nás bavil,“ dodal cíle Lutína Kubíček.

TJ Sigma Lutín - SK Lipová 1:2 (0:1)

Branky: 49. Skoumal - 29. a 73. Bořuta.

Rozhodčí: Slota - Vedral, Winkler. ŽK: Vymazal. Diváci: 211.

Lutín: Nejezchleb - Brhel, Láner, Navrátil, Chrást, Kubáč, Los, Vymazal, Brázdil, Rec (81. Prucek), Skoumal. Trenér: Pavel Kubíček.

Lipová: Holásek - Přikryl, Hrabálek (78. Pekař), Žilka, Vykopal (89. Takáč), Ráček, Nakládal, Král, Bořuta, Milar, Stryk. Trenér: Pavel Růžička.