Šternberk - Ústí 2:0

Branky: 49. a 64. Zifčák.

Trenér Šternberku Ivo Lošťák: „Jsem moc spokojený. Důležitá je nula vzadu, která je pátá v řadě. Na defenzivní činnosti jsme před sezonou hodně zapracovali a Ústí jsme nepustili do žádné šance. Hrozili jen ze standardek, ale v podstatě jen z jedné, která šla nad. Zaslouženě jsme vyhráli.

Na Zifčákovi byla vidět chuť, že se čtyři týdny pouze díval z lavečky. Cítil jsem to z něj už na pátečním tréninku. U prvního gólu udržel těžký míč, přešel přes dva hráče a trefil se z dálky do šibenice. Padalo mu to takhle už v týdnu. Po brance to z nás spadlo a měli jsme dalších šest příležitostí, které měly skončit gólem. Potom měl Zifčák zase intuici koncového hráče a Mira Sekela mu to vědomě hlavou přizvedl přes posledního bránícího hráče a Zifčák tam svojí rychlostí a nebojácností trkl před brankářem.

Na tréninku se nám v závěru zranil na dlouhou dobu Marek Samek a je důležité, že to zvládli i kluci z lavičky. Ústí bylo velice silné, ale my máme zase nastartovanou šňůru.“

Jeseník - Litovel 2:1

Branky: 16. Cekuras, 81. Kutal - 90+1. Bednář.

Jiří Kohout, trenér Litovle: „Náš dnešní výkon je pro mě zklamáním, herní sebevědomí nám vydrželo deset minut a nejlepší hráči z minulého utkání dnes patřili k nejhorším na hřišti. Přitom jakkoliv si cením a vážím toho jak se dělá fotbal v Jeseníku, především práce s mládeží, tak tohle byl nejslabší tým Jeseníku za poslední roky. My jsme si však na skvěle připraveném trávníku s bojovností domácích nedokázali poradit.

Ti vybojovali tři body v utkání, které bylo spíše bojovné než pohledné. Štěstí se také přiklonilo k domácím. Sobota pryč, body pryč a ještě odjíždíme dokopaní, proto ve mně převažuje zklamání, i když moc dobře vím, že jsou v životě důležitější věci."

Rapotín - Mohelnice 1:2

Branky: 25. Klemsa - 13. Kožela, 66. Ryba.

Želatovice - Velké Losiny 3:3, 4:2 na pen.

Branky: 22. Skopal, 52. z pen. Čtvrtníček, 84. Jurka vl. - 49., 82. a 86. Indra. ČK: 52. Žídek, 75. Simon (oba VL).

Trenér Želatovic Jiří Jemelka: „Do dnešního zápasu jsme šli s respektem, protože si nemyslím, že by zrovna Losiny patřily na spodek tabulky. První poločas byl v mých očích v pořádku, hráli jsme velmi dobře takticky, drželi míč, jen nám chybělo něco směrem dopředu a trochu více odvahy. Do kabin jsme šli s jednogólovým vedením. To, co se ale odehrálo po přestávce, to ani moc komentovat nechci. Hrubé podcenění situace, kdy jsme šli do vedení 2:1 a soupeř dostal červenou kartu a zanedlouho druhou. Pro mě nejhorší poločas v roli trenéra Želatovic. Věřím ale, že se z toho otřepeme a pořádně se nachystáme do Lutína.“

Brodek u Př. - Kralice 4:2

Branky: 52. Bundil, 64. Bundil, 72. Šebesta, 85. Schmidt - 45. Baran, 54. Dostál.

Trenér Brodku u Přerova Tomáš Martinek: ,,Nutno konstatovat, že už to bylo povinné vítězství, ale nebylo určitě jednoduché. Po dvou domácích porážkách, ovšem dobrých výkonech venku jsme si ho určitě zasloužili. První poločas byl vyrovnaný se šťastným koncem pro soupeře, který nás potrestal po našem rohovém kopu.V poločase jsme si to v šatně vyříkali a následně to na hřišti bylo vidět. Kluci si šli pro vítězství, i když po vyrovnávacím gólu jsme hned inkasovali, ale potom jsme začli soupeře tlačit a přineslo to zasloužené vítězství."

Bohuňovice - Dolany 3:0

Branky: 12. Fryčák, 41. Fryčák, 75. Fryčák.

Medlov - Lipová 3:1

Branky: 18. z pen. Srdýnko, 84. Muzikant, 89. Skřebský - 6. Žilka.

Trenér Medlova Jaroslav Rolínek: „Trošku nás přibrzdil rychlý inkasovaný gól, ale jinak z naší strany byla první půle výborná až na proměňování šancí, protože jsme měli alespoň čtyři tutové, nakonec se nám podařilo vyrovnat po jasné penaltě. Ve druhém dějství tam bylo trošku nepřesností, byli jsme trošku nervózní a kazili jsme lehké přihrávky, ale nakonec se nám podařilo výborné střídání a zúročili jsme náš tlak a zaslouženě vyhráli.“

Hráč Lipové Ondřej Král: „Od úvodu zápasu jsme tahali za kratší konec. Soupeř na nás byl dobře připravený, presoval a byl rychlejší. My jsme paradoxně přečkali dvě šance a dali jsme gól z takové náhody. Medlov zaslouženě vyrovnal, měl v první půli asi deset rohů, takže 1:1 bylo z naší strany zlaté. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, ale nám bohužel došel dech, protože máme spoustu zraněných, neměli jsme to jak doplnit a někteří kluci hráli se zraněním. Mohli jsme to dohrát na penalty, ale bohužel jsme inkasovali na 2:1 a potom ještě soupeř zvýšil nádherným gólem na 3:1, takže zasloužená výhra domácích.“

Lutín - Zábřeh 0:0 pen. 4:3