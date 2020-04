Nejvíc hlasů ze všech 16 klubů přeboru dostalo v základních skupinách Ústí, které vyhrálo nabitou skupinu C. Mezi poslední osmičkou změří síly se Šternberkem.

Samozřejmě, že bychom všichni souboj třetího s prvním viděli raději na zeleném pažitu, ale i toto může být napínavý duel. Na začátku září na hřišti vyhrál vzájemné utkání Šternberk 4:1. Oplatí mu to Ústečtí v anketě?

ROZPIS ČTVRTFINÁLE

Dolany - Černovír

Medlov - Želatovice

Ústí - Šternberk (hlasujte níže - do čtvrtka 16. dubna 20:00)

Lipová – Opatovice

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Pandemie koronaviru sice ukončila fotbalovou sezonu v nižších fotbalových soutěžích předčasně, nicméně Deník se s tím nehodlá smířit. Než se hráči vrátí na trávníky, budou o výsledcích v hlasování na internetu rozhodovat fanoušci!

Systém hry je stejný jako při velkých fotbalových turnajích.

Šestnáct týmů jsme podle výsledků dosažených v 16 odehraných kolech a tabulky rozdělili do čtyř základních skupin. Z každé z nich postoupily dva s nejvyšším počtem hlasů do čtvrtfinále, odtud už budou následovat klasické duely kdo s koho, až do finále.