Branky: 7. Bundil, 36. vl. Vařecha, 47. Kudlička, 86. Otáhal - 14. Caletka, 64. Kratochvíl.

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Přerovské derby je pro nás asi největší fotbalová událost za roky. Navíc trenér Chuda trénoval Brodek, spousta hráčů hrála v obou týmech. Mělo to náboj, přišlo hodně diváků. Výsledek neodpovídá realitě. Přerov byl lepší první poločas, kdyby dal v páté minutě gól z velké šance, tak by to asi vypadalo jinak. Nám se povedlo z brejku dát gól. Po naší hrubé chybě se jim povedlo vyrovnat na 1:1. Vlastní gól do šatny to zlomil, protože Přerov chtěl dohrát poločas remízově a pak na nás vletět. Nám se povedlo hned po změně stran dát třetí gól. Tam se to lámalo nejvíce. Byli jsme lepší, ale pak jsme dostali gól asi z třiceti metrů, gólman to podcenil. Povedla se nám ale střídání, kdy to hráči oživili a dali jsme čtvrtý gól. Přerov už se na nic nezmohl. Remíza by byla asi spravedlivější, ale šli jsme si za vítězstvím více a bodů z derby si ceníme.“

Petr Bogdaň (asistent trenér Přerova): „Za dnešní výkon není co chválit až možná sem tam za nějaké momenty, ale utkání nám hrubě nevyšlo. Ať už po týmové stránce, co jsme chtěli hrát na soupeře a hlavně individuálně. Je škoda, že zrovna v takovém zápase před plným stadiónem nasekáme tolik individuálních chyb a jsme za ně potrestaní brankou. Je potřeba se z toho oklepat a hlavně poučit. Být opět pracovití, pokorní a nelítat v oblacích po předchozích dvou bodových zápasech. Věřím, že další domácí utkání bude opět naše.“

Mohelnice - Konice 2:1

Branky: 33. Lukáš, 67. Foukal - 28. Pospíšil.

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Úvodních třicet minut byla Konice důraznější v osobních soubojích a měla lepší pohyb. Z toho pramenilo velké procento všech odražených míčů v jejich prospěch. Pro nás bylo velmi důležité, že jsme hned vzápětí dokázali reagovat na úvodní gól hostů a do kabin se šlo za stavu 1:1. Ve druhé půli jsme ještě jednu branku přidali. Oba naši útočníci dnes skórovali a zvlášť Alešovi Foukalovi jsme to všichni přáli. V minulé sezoně patřil k nejlepším střelcům soutěže, tak snad to dnešním gólem protrhne a bude se mu lépe dýchat. V 60. minutě jsme museli nuceně střídat Pinkavu, za kterého zaskočil Skalický a kluci si s absencí, pro nás stále výborně hrající legendy, dokázali poradit na jedničku. Dnes to byl po herní stránce náš nejslabší výkon, ale všichni hráči na hřišti nechali všechno a to je základ! Potom si takových vydřených vítězství ceníme víc, než výhry 5:0."

Petr Ullmann (trenér Konice): „Nakonec těsná porážka 1:2, ale musím kluky pochválit. I v okleštěné sestavě bez šesti hráčů áčka, kdy museli nastoupit kluci z béčka, jsme byli Mohelnici vyrovnaným soupeřem. Podařilo se nám jít do vedení, je škoda, že jsme si nechali dát laciný gól z rohu. O poločase jsme kluky burcovali, že jsme vyrovnaným soupeřem, to se potvrdilo, hrálo se nahoru, dolů. Po nákopu dal soupeř vítězný gól. My jsme mohli vyrovnat. Lužný po chybě obešel gólmana, ale z těžké pozice těsně minul bránu. Chtěl bych mančaft pochválit, zápas jsme odpracovali a nebyli jsme daleko od bodů. Je to povzbuzení do dalších bojů, že i kluci ze širšího kádru dokáží zaskočit a je pro mě měřítko, že máme kam sáhnout.“

Olešnice - Zábřeh 1:2

Branky: 90+3. Čikl - 29. z pen. Podhorný, 86. Linet.

Alexander Bokij (trenér Olešnice): „Obecně hodnotím zápas pozitivně. Zápas byl hodně motivovaný z obou stran. Hodně tvrdých soubojů. Náš mančaft byl možná trošku překvapen a dostali jsme gól z penalty. Druhý poločas jsme dostali červenou kartu. Překvapilo mě, že jsme v deseti hráli o něco lépe než v jedenácti. Měli jsme pološance. Dostali jsme potom šťastný gól z poloviny hřiště, gólman se nestihl vrátit. V posledních minutách jsme dokázali vstřelit alespoň jeden gól. Kdyby bylo víc takových zápasů, tak by to bylo fajn. Podle mě by zápasu slušela remíza, ale bohužel jsme inkasovali o gól více než soupeř.“

SK Uničov "B" - Čechovice 4:0

Branky: 6. Cikryt, 64. Cikryt, 78. Vorlický, 88. Habáň.

Gól Medlova proti Čechovicím z přímého kopu | Video: Lukáš Klaban

Bruno Nezval (trenér Uničova B): „Chtěli jsme navázat na předešlé domácí utkání s Dolany a být hodně aktivní, agresivní a rychlí v přechodové fázi. Dvacet pět minut měla hra z naší strany dobré měřítko, měli jsme tam šance, ale ujala se jen jedna hned v úvodu utkání, kdy se z vlastní poloviny trefil Cikryt krásným lobem. Od zhruba třicáté minuty jsme přenechali iniciativu hostům, kteří si začali více věřit v kombinaci, ale do žádné velké příležitosti jsme je nepustili až na jeden závar v našem pokutovém území. Závěr poločasu nebyl úplně ideální z naší strany, ale do kabin jsme šli se zaslouženým vedením. V šatně byl menší vítr, potřeboval jsem hráče vrátit zpět do zápasu. V druhé půli jsme navýšili skóre na 4:0, ale Čechovice se nevzdaly, i když hráli bez vyloučeného brankáře po faulu mimo pokutové území. Chtěli hrát svoji hru, za což hráčům patří palec nahoru. Nám se otevírala okénka po stranách hřiště a dokázali jsme je využít. Utkání jsme zvládli, jsme spokojeni. Stále čekáme na hráče, kteří se nám mají vrátit do tréninkového procesu.“

David Kovalský (trenér Čechovic): „Zbytečně jsme inkasovali, ale po pěkném gólu z poloviny hřiště, kdy to soupeř dobře zkusil. Potom jsme měli převahu, byli na míči a tlačili. Ale nedáme gól. Oba týmy měly dvě šance, soupeř je nedohrál, my jsme v nich ale ani nezakončili. Do druhé půle jsme také chtěli skočit dobře, byl tam tlak. Koláček měl po rohu na noze vyrovnání. Jenže pak přišla chyba, nedohráli jsme v rohu souboj, přišla kolmice přes obranu, vystoupení gólmana, faul, červená karta a hned ze standardky jsme inkasovali. Byl to takový smrťák. Chtěli jsme to potom ještě změnit, prostřídali jsme. Dali jsme na 3-4-2, útočili jsme, ale nebyli jsme schopni dát gól.“

Postřelmov - 1. SK Prostějov "B" 5:1

Branky: 22. z pen. Nýdecký, 43. Nýdecký, 45. Nimrichtr, 74. Rýznar, 82. Rýznar - 12. Šmirják.

V. Bystřice - Dolany 3:1

Branky: 48. Machynek, 63. Machynek, 88. Hornich - 2. Nemeth.

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Zápas ovlivnil rychlý gól, který jsme dostali hned z prvního útoku. Ubralo nám to na kvalitě a byli jsme jakoby v křeči. Dolany hrály poctivý fotbal. Dobře bránily, měly výborné přechody do útoku. Mohly nás víckrát potrestat, šance jsme měli i my. Po poločase se hra otočila. Pomohlo nám vyrovnání a krásný gól Machynka, který přehodil gólmana z velké vzdálenosti. Touha po vítězství byla větší u nás a zvládli jsme dost těžký zápas. Šli jsme si za tím.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Byl to určitě zápas s nádechem derby nejen pro mě, protože jsem tam hrával a začala tam má trenérská kariéra. V obou týmech totiž také působí kluci z HFK. Vstoupili jsme do utkání dobře, hned v první minutě jsme vedli po akci z pravé strany. Hrálo se nahoru dolů, bylo to hezké utkání. Poctivě jsme pracovali, zavírali prostory, Bystřice se dostávala jen do střel ze střední vzdálenosti, ale zvonila i tyč. My jsme měli protiútoky a dvě šance navýšit vedení, Kaluža přestřelil, pak ani odražený míč a střela z voleje neskončila gólem. Věděli jsme, že nemůžeme bránit celý druhý poločas. Hned na začátku druhé půle jsme ale po zbytečném rohu dostali gól. Bystřice byla aktivnější. Druhý gól padl, když si obránce všiml, že je náš gólman venku, tak ho přehodil z půlky hřiště. Ke konci jsme to museli otevřít a dostali jsme třetí gól. Musím pochválit kluky, kteří do toho vlétli s kvalitou a velkou motivací. Náboj byl super, ale Bystřice byla lepší a druhý poločas tahala za delší konec. Gratuluji jí k vítězství.“

Želatovice - Jeseník 1:1

Branky: 90+6. Koplík - 70. Červeňák.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Věděli jsme moc dobře, že i když Jeseník minulé kolo výrazně prohrál, bude to velmi silný soupeř. A to se potvrdilo. První poločas byl z naší strany velmi dobrý, kvalita na míči, kombinační hra, ale co nás trápilo, bylo špatné točení těžiště hry. V poločase jsme si to řekli, chtěli na tom zapracovat, ale vůbec se nám to nepodařilo. Nedokázali jsme se dostat do tempa a Jeseník byl v úvodních minutách druhého poločasu lepší. Utkání se lámalo okolo asi 65. minuty, kdy jsme měli dvě velké šance, neproměnili je a během chvilky dostali z brejkové situace gól na 0:1. My se poté tlačili za vyrovnáním, Jeseník využíval našich oken v obraně, ale nakonec se nám v poslední minutě podařilo vyrovnat. Pořád se bijeme s na můj vkus opravdu velkým počtem zraněných, plus nám těsně před zápasem vypadl další jeden z klíčových hráčů. Proto bych chtěl kluky pochválit, jak bojovali až do konce. Na druhou stranu, velké zamyšlení nad tím, proč jsme měli tak hluchou pasáž v úvodu druhého poločasu! Chtěl bych i vyzvednout hru soupeře, který přijel hrát velmi dobrý, kombinační fotbal.“

Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Chtěli jsme se rehabilitovat fanouškům za nepovedený výkon doma s Velkou Bystřicí. S výkonem převládá spokojenost, hráli jsme jak jsme chtěli. Byli jsme týmoví a kompaktní. Hráli jsme fotbal, za který nás i trenér soupeře pochválil. Chyběly tomu tři body. Inkasovali jsme v posledních vteřinách i po avizovaném nastavení. Zápas jsme měli ve svých rukou, hlavně ve druhé půli, kdy tam bylo několik protiútoků, šli jsme i sami dva na gólmana. Bylo to jen o tom, kdy dáme druhý a následně třetí gól. To se ale nepovedlo a soupeř srovnal. Pak jsme ještě já a náš brankář dostali červené karty. Byly to chyby od Honzy i ode mě. Na hřišti nejsem, klukům chybět nebudu. U Honzy je to dvojnásob škoda. Fotbal je o emocích, byli jsme blízko vítězství. Ve všech to bouchlo, protože už bylo po avizovaném nastavení.“

Bělotín - Rapotín 6:0

Branky: 23. Richter, 50. Král, 52. Vyka, 57. Vyka, 64. Marek, 88. Vyka.

Jan Březík (trenér Bělotína): „Rapotín nepřijel v nejsilnější sestavě, bránil z bloku a hlavně v prvním poločase mi chyběl od hráčů větší pohyb a kvalita v předfinální fázi. Přesto jsme si vypracovali několik šancí a alespoň jednu proměnili. O přestávce jsme udělali dvě změny a navíc se utkání na chvíli muselo přerušit z důvodu bouřky. Naštěstí jsme ihned po pauze dali tři rychlé góly a do hry poslali i naše mladší hráče, kteří to zvládli velmi dobře. Do týmu se vrátil kapitán Vrána a já se těším, jak spolu budeme dohánět tréninkové manko.“

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „První poločas jsme prohrávali 0:1, hráli jsme dobře, byli jsme vyrovnaným soupeřem. Druhý poločas jsme nestíhali fyzicky. Měli jsme na střídání jen jednoho hráče. Na dvacet minut se musel zápas kvůli průtrži mračen přerušit a pak jsme to nezvládli. Soupeř byl dobře fyzicky připravený. Musíme něco udělat s obrannou fází hry, protože tam každý zápas propadáme. Navíc nedáváme góly. Zaslouženě jsme prohráli.“