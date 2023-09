Mohelnice - Bohuňovice 1:0

Branka: 48. z pen. Kuba.

Roman Kuba (hranící trenér Mohelnice): „Jak už jsem jednou zmiňoval, nikdy nebudu hráče kritizovat za jejich výkony přes noviny. Jsou věci, které by měli zůstat v kabině. Hodnocení našich zápasů je v podstatě pořád stejné, hráče musím pochválit za bojovnost a týmovost. Díky tomu jsme taky získali body i v zápasech, kdy jsme tahali za kratší konec. To, co nám ale chybí, je individuální kvalita hráčů, ale hlavně hráči, kteří jsou sebevědomí a silní na míči. V předchozím domácím zápase s Medlovem jsem byl nadšený z toho, jak si kluci směrem dopředu byli schopni vyhovět hlavně v prvním poločase, jak dokázali kombinovat, ale bohužel to nedokážeme opakovat ve více utkáních. To je to, o čem mluvím už dlouhodobě. Máme v kádru hráče, kteří se jednou můžou stát lídry týmu, ale musí tomu dávat daleko víc. Teď je výkonnost většiny z nich jako na houpačce, a proto ty zápasy vypadají tak jako ten dnešní. Je potřeba taky uznat kvalitu soupeře. Od doby, co hrajeme krajský přebor, tak to byly asi ty nejlepší Bohuňovice. Nakonec musím vyzdvihnout výkony Lukáše Hajtmara, což je hráč, který má od začátku sezony svojí výkonnost na vysoké úrovni, dnes to jen potvrdil, když chycenou penaltou zařídil tři body.“

Lubomír Orlet (trenér Bohuňovic): „Bohužel už třetí zápas po sobě, kdy jsme si vytvořili více střeleckých příležitostí ke skórování, jsme prohráli o jednu branku. Tentokrát to platilo obzvláště. Celý zápas jsme měli územní převahu a byli jsme na míči jasně lepší. Soupeř kromě vstřelené branky z penalty neměl žádnou stoprocentní šanci. Naopak my jsme nedali penaltu a tři tutovky. Měli jsme tam spoustu náznaků po krásných akcích, ale chyběla jim ta nejdůležitější část - finální přihrávka. Prohrát jsme si nezasloužili, chybí nám i štěstí a kdybychom vyhráli třeba 4:1, tak ten, kdo utkání viděl, by musel uznat, že tomu hra odpovídala. Po zápase jsem už dlouho neviděl tolik smutku v kabině. Kluky musím pochválit, že šli všichni na doraz. Potvrdilo se, že fotbal někdy nemá logiku. Zvedáme se herně, ale máme problém střílet branky. Věřím, že se to zlomí a začne nám to tam padat a tím pádem budeme sbírat body. Chtěl bych ještě na závěr podotknout, že jsme měli v základní sestavě devět hráčů do 22 let. Je tam tedy velký potenciál na zlepšení do budoucna a z toho možná také pramení prozatímní chybějící klid v naší koncovce.“