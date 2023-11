Zábřeh - Brodek u Přerova 1:1

Branky: 22. z pen. Podhorný - 19. Kytlica.

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Do utkání jsme nevstoupili dobře, soupeř nás přehrával, my jsme ztráceli jednoduché míče. Soupeř nás dobře dostupoval, s čímž jsme měli problémy. Dali nám gól z přečíslení střelou k tyči. Prvních dvacet minut nám nesedlo, nebylo to ono. Pomohla nám penalta. Faul byl podle kluků jasný, jen nevěděli, jestli to bylo vevnitř. Od té doby, co jsme vyrovnali, jsme začali hrát, co jsme chtěli. O přestávce jsem klukům říkal, že musíme více vystupovat a dávat tam více centrů. Myslím, že to nebylo z naší strany nejhorší a bylo vidět, že jsme chtěli vyhrát, soupeř nic neměl, ale Podhorný měl na hlavě tutový gól z malého vápna. Byly tam také další šance. Za druhý poločas bych chtěl pochválit kluky za defenzivní činnost. Remíza byla asi spravedlivá. Teď se chceme soustředit na poslední zápas, na derby v Postřelmově a doufám, že to zvládneme.

Rudolf Pola (vedoucí mužstva Brodku): „První poločas jsme navázali na výkon z minulého týdne a byl to jeden z nejlepších poločasů. Nasazením a vším. Soupeře jsme zaskočili a byli jsme dominantní. Dali jsme gól a vytvořili si spoustu šancí. Přišel jeden zkrat, kdy jsme špatně odkopli míč, náš hráč tvrdí, že se ho ani nedotkl, ale sudí nařídil penaltu. Obě lavičky jsme byli překvapení, že to dal dovnitř, protože to podle kluků bylo metr venku. Ale byla penalta a vyrovnáno. Před penaltou se však nesmí stávat, že odkopáváme balon a trefíme prvního hráče před vápnem. Naše chyba. To nás dostalo trošku do útlumu. Měli jsme však o půlce vést o dvě tři branky. Chtěli jsme to o přestávce změnit, prostřídat to, ale vypli jsme se. Přišel jiný tým, neměli jsme energii a do ničeho jsme se nedostali. Soupeř převzal iniciativu, byl lepší, měl šance. My jsme hráli po vápno, ani další střídání nám nepomohla. Před zápasem bych bral bod, o poločase jsem si říkal, že to jsou jasné tři body, nakonec jsme rádi za bod. Průběh byl tedy takový ošidný a druhá půle od nás byl propadák. Musíme si to vyhodnotit.“