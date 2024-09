Branky: 18. Machynek, 32. Zifčák, 42. Hornich, 83. Spurný.

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Přijel k nám soupeř, který byl před zápasem v těžké situaci z posledního místa. Nechtěli jsme nic podcenit a přístupem jsme potvrdili, že tam je kvalitativní rozdíl. Šli jsme od začátku za výhrou. V první půli jsme dali tři góly a rozhodli o zápase. Ve druhé půli z naší strany tempo opadlo, byly tam možnosti na navýšení náskoku. V závěru dostali šanci dorostenci, jsem rád že si šáhli na krajský přebor. Jsme spokojeni, že jsme zápas zvládli.“

Jakub Ráček (asistent trenéra Čechovic): „Zápas se mi hodnotí těžce. V dnešním utkání jsem předvedli výkon, který v této soutěži nemůžeme předvést a také jsme zaslouženě prohráli. Naše nasazení a fotbalovost snesla měřítka pouze prvních deset minut prvního poločasu a ve druhém poločase dvacet minut. Musíme si všichni uvědomit, že bez nasazení a bez toho abychom tam nechali vše, se zápas vyhrát nedá. V dalších zápasech se musíme odpíchnout od jednoduchých věcí a věřit, že se to vše zlomí.“

Mohelnice - Přerov 3:0

Branky: 16. Lukáš, 65. Lukáš, 86. Bača.

David Chuda (trenér Přerova): „Fotbal se rozhoduje v pokutovém území obranném i útočném. Budeme-li se chválit, že jsme soupeře přehráli a měli jsme vyhrát, něco si nalháváme. Zakončení bylo tragické. Množství šancí minimálně na tři utkání. Rozhoduje však kvalita a ne kvantita. Tu měla Mohelnice daleko vyšší a nám tak zbývají oči pro pláč. Dobrý herní projev je nám k ničemu. Je nepochopitelné, že takové utkání prohrajeme. Na své svěřence jsem naštvaný, byly to situace, které jsme měli zvládnout a vstřelit branky.“

Olešnice - Brodek u Př. 3:2

Branky: 37. Krč, 60. Čikl, 65. Čikl - 69. Omelka, 83. Otáhal.

Alexander Bokij (trenér Olešnice): „Zaplať Pánbůh za tři body. Byl to vyrovnaný zápas. Zpočátku byl aktivnější soupeř. Z protiútoku jsme dali gól. Potom jsme přidali další dva, ale za stavu 3:0 jsme přestali hrát a dovolili soupeři snížit na rozdíl jedné branky. Potom byly šance na obou stranách, ale už jsme to dotáhli do vítězství. Bylo horké počasí, což zapříčinilo, že ve hře bylo spoustu chyb na obou stranách.“

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Jeli jsme do Olešnice bez čtyř opor. Museli nám pomoci někteří hráči, musel jsem na lavku i já, do brány brankář z béčka. První půle vyrovnaná, propadli jsme v obraně jednou a dostali gól. Sami jsme branku dali, ale neplatila. Bylo tvrdé hrozné hřiště. Odskakovalo to, moc to nebyl fotbal. Přitlačili jsme ve druhé půli, ale přišel první nákop, gól na 0:2 a po hrubých chybách jsme prohrávali na 0:3. Soupeř to podcenil, dali jsme to na 2:3. Byli jsme lepší, ale zarputilost a bojovnost na straně Olešnice. Tři body jsou málo, hrajeme teď o záchranu. Musíme se od něčeho odrazit a dostat se do středu tabulky.“

SK Uničov "B" - Konice 6:2

Branky: 3. Michalik, 38. Michalik, 31. Třeštík, 35. Trefil, 77. z pen. Michalik, 48. Habáň - 12. Krása, 61. Krása.

Bruno Nezval (trenér Uničova B): „První poločas měl z naší strany dobré parametry. Hráli jsme odvážně, podařilo se nám vstřelit čtyři branky. Do pohody nás dostal úvodní gól ze třetí minuty. Poté sice soupeř z přímého kopu vyrovnal. My jsme dokázali reagovat třemi brankami v rozmezí sedmi minut. Další dobré akce jsem nedotáhli. V úvodu druhé půle jsme odskočili na rozdíl čtyř branek. Zdálo se být hotovo. V 60. minutě hosté snížili a měli tam pak dobrou pasáž. Vypadli jsem z role asi tak na deset minut, ale ubránili jsme šance soupeře. Definitivně jsme se uklidnili šestou brankou. Soupeř nám hrozil ze standardních situací, musíme být v těchto věcech více koncentrovaní a také lepší v komunikaci. Zbytečně jsme si zápas zkomplikovali v rozmezí od šedesáté do sedmdesáté minuty. Nebylo to jednoduché utkání, soupeř byl houževnatý, měl svoji kvalitu.“

Petr Ullmann (trenér Konice): „Věděli jsme o kvalitách soupeře, je to vítěz krajského přeboru, mančaft zůstal pohromadě. Rozhodl první poločas, chtěli jsme hrát co nejdéle na nulu vzadu, což se nám zbortilo už ve třetí minutě, kdy jsme udělali lacinou chybu. Potom jsme se trošku zvedli a vyrovnali jsme po přímém kopu Jardy Krásy. Dá se říct, že rozhodla hluchá pasáž do čtyřicáté minuty, kdy jsme inkasovali tři branky. Ani brankářovi zápas moc nevyšel. Celá defenzivní řada nepohlídala standardní situace, na které jsem upozorňoval. Než abych klukům o poločase v kabině nadával, tak jsem se je snažil povzbudit, aby už neinkasovali a snažili se výsledek zkorigovat. Vystřídal jsem brankáře. Zase jsme udělali dvě individuální chyby. Ať už Jara Krása nebo Lužný u penalty. Kluci to věděli ale. Chtěl bych je pochválit alespoň za druhý poločas, kdy tam byly dobré pasáže, závary. Je to vysoká porážka a náš nejhorší výkon v této sezoně. V týdnu si to v klidu rozebereme. Musíme si říct, co je dobré, co špatné a musíme začít od podlahy znovu. Teď nás čeká Postřelmov, který předvádí jeden z nejlepších fotbalů v soutěži.“

Postřelmov - Zábřeh 4:0

Branky: 68. Janíček, 81. Nýdecký, 83. Rýznar, 86. Rýznar.

Sestřih z fotbalového derby Postřelmov - Zábřeh. | Video: Miroslav Pergl

Želatovice - 1. SK Prostějov "B" 2:1

Branky: 34. Rybka, 62. Braun - 64. Smékal.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Jsem rád, že se mám konečně konsoliduje kádr a kluci se mi vrací z dovolených a po zraněních. V zápase byl velký rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. První poločas jsme hráli velmi dobře, myslím si, že jsme soupeře přehrávali, velmi dobře a vysoko napadali a hráli hodně na míči. Druhý poločas jsme od toho ustoupili, zbytečně znervózněli, měli “roztrhané” hřiště místo, abychom byli více kompaktní. Soupeř byl v této fázi lepší a využíval prostorů, které jsme jim nechávali. Musíme takový zápas zvládnout lépe, zkušeněji. Za první poločas palec nahoru, druhý poločas si musíme vyříkat a někteří kluci musí dotrénovat manko, které mají. Bylo vidět, že v druhé půli jim docházela šťáva!“

Dominik Bokůvka (trenér Prostějova B): „V první polovině jsme do zápasu vstoupili strašně ustrašeně, zbavovali jsme se míčů. Soupeř byl na balonu, ale nevytvořil si moc šancí. Inkasovali jsme jednoduchý gól po nakopnutém míči z boku. Neabsolvovali jsme souboj a sám hráč hlavičkoval na bránu. Ve druhé půli se to změnilo, byli jsme aktivnější. Hned v úvodu jsme asi třikrát vystřelili na bránu. Pak jsme ale dostali hloupý gól. Trápí nás koncovka, kdyby oba týmy proměnily, co měly, tak vyhrajeme asi 4:3.“

Rapotín - Dolany 0:0

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Zápas byl v naší režii, byli jsme jasně lepší. Měli jsme poločas vést 5:0, ale nedáme góly. Trápí nás to. Jeřábek šel sám od půlky, Ševčík měl šanci. Stojí nás to body. Teď nás čeká béčko Prostějova, je reprezentační přestávka, takže to bude nesmírně těžký soupeř. Musíme to už zlomit, nic jiného nám nezbývá.“

Bělotín - Jeseník 1:1

Branky: 46. Pečeňa - 84. Macura.

Jan Březík (trenér Bělotína): „Začátek utkání nám moc nevyšel a zbytečně jsme nakopávali míče. Potom jsme začali hrát svoji hru a i když to stále nebylo ideální, vytvářeli jsme si šance a poločas měl skončit 3:0.. Hned na začátku druhého poločasu se dostáváme do vedení, bohužel žádný další už nepřidáme a sami hostům darujeme vyrovnání. Po brance jsme se totálně sesypali a mohli jsme ještě prohrát. Od zranění Jemelky nám chybí útočník a zbytečně ztrácíme body v zápasech, které máme dobře rozehrané a nepřidáme další branku. Musíme si poradit z vlastních zdrojů, hráčů máme dost.“

Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Utkání dvou rozdílných poločasů. První poločas měl více šancí soupeř, podržel nás brankář Červenka. Druhou půli, kdy jsme si jen v úvodu nepohlídali náběh soupeře a prohrávali jsme, tak jsme byli lepší, soupeře jsme přeběhali. Mohli jsme utkání ještě otočit na svoji stranu, měli jsme šance, ale nepovedlo se. Celkově to hodnotím jako asi spravedlivou remízu.“