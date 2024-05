Určice - Mohelnice 1:0

Branka: 88. Kiška.

Petr Gottwald (trenér Určic): „Rodilo se to těžko od začátku. V poslední době máme problémy se sestavou, teď je to ještě horší ani já jsem nemohl nastoupit. Tři kluci vypadli, dvěma jsem to doplnil. Museli nám pomoci dorostenci. O kousek jsme byli lepší. Moc šancí nebylo. Snažili jsme se neprohrát než tvořit dopředu. Nechtěli jsme se dostat do ztráty, abychom nemuseli dotahovat. Hráli jsme na brejky, nechtěli jsme hrát vysoké míče, protože Mohelnice má vysoké hráče v defenzivě. Podařila se nám akce po krajích, po kterých jsme chtěli hrát a dali jsme gól. Zasloužili jsme si to, protože Mohelnice ve druhém poločase upadala fyzicky. Jsem rád, že jsme to zvládli. Navíc jsme opět nedostali gól. Obrana má pochvalu. Bohuňovice překvapivě také vyhrály, ale vše je otevřené, máme utkání k dobru. I když los je těžký, čekají nás čtyři zápasy venku a pokusíme se v nich bodovat.“