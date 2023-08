3. kolo:

Medlov - Bohuňovice 3:2

Branky: 32. Muzikant, 52. z pen. Kasal, 64. Kasal - 6. Pavelka, 82. Žajgla.

Bruno Nezval (trenér Medlova): „Hned v úvodu ve druhé minutě jsme trefili z malého vápna tyč. Úvod zápasu jsme chtěli být aktivní a dát brzo branku. Málem se to povedlo. Hostům vyšel v šesté minutě brejk po rychle zahraném autovém vhazování. Po inkasované brance jsme museli hrát do zhuštěné obrany, hosté byli hodně zatažení a řešili útočné akce dlouhými míči za naší obranu. Vážnější situaci jsme ale nemuseli řešit. My jsme museli hrát víc trpělivě a čekat na okénka v obraně hostí. Dvakrát se vyznamenal hostují brankář, který hosty podržel. Vyrovnání přišlo po rohovém kopu ještě do poločasu. Vstup do druhé půle nám vyšel, otočili jsme skóre na 2:1 a po hodině hry přidali další branku. Hosté začali hrát více na riziko, byli více odvážnější a deset minut před koncem snížili na 3:2. Závěr jsme pohlídali, ale řešili jsme špatně brejkové situace v závěru utkání. Do stavu 3:1 jsme byli lepší, nebezpečnější a přímočařejší. Posledních patnáct minut nám nevyšlo dle představ.“

Lubomír Orlet (trenér Bohuňovic): „Vstup do zápasu vyšel lépe domácím, kteří si vytvořili dvě brankové příležitosti. Naštěstí branku nedali a byli jsme to my, kdo se radoval jako první, když po centru nadvakrát do odkryté brány skóroval Pavelka. Ještě do poločasu přišlo vyrovnání po vlastní brance z rohového kopu. V druhé půli jsme inkasovali z penalty po naší ruce a následně po chybě ve středu hřiště a samostatném úniku na brankáře. Za stavu 1:3 jsme změnili rozestavení, což přineslo pouze kontaktní branku na 2:3. Závěrečných deset minut se hra spíše zdržovala, než hrála a domácí si výhru pohlídali. Mužstvo musím i přes porážku pochválit za maximální nasazení a bojovnost v utkání. Kdybychom nedostali tři branky, které jsme soupeři darovali, tak rozhodně nejedeme z Medlova s porážkou.“