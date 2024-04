Krajský přebor muži

21. kolo:

Dolany - Čechovice 0:1

Branka: 5. z pen. Šteigl.

Zdroj: Radomír Novák

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého a chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Rapotína. Rozhodčí ale ve třetí minutě pískl, když to řeknu hezky, hodně spornou penaltu a začalo se nám to komplikovat, protože jsme prohrávali. Měli jsme celé utkání na to, abychom nepříznivý stav zlomili. Zápas měl kvalitu, spád. Asi ve dvacáté minutě šel hráč Čechovic při standardní situaci při náběhu nepřiměřeně loktem a dostal červenou kartu. Přihrálo nám to, že jsme byli o jednoho víc. Do konce poločasu jsme se dostali do šance, ale moc jich nebylo. Do druhé půle jsme šli s tím, že jsme chtěli minimálně vyrovnat. Vrhli jsme všechny síly do útoku. Čechovice hrály z hlubokého bloku, čekaly na chyby. Neměli jsme potřebné štěstíčko. Držení míče a předfinální fáze byla docela dobrá, ale střely byly zablokované. Nedostali jsme se příliš do zakončení. Čechovice začaly hru kouskovat, zdržovat, chodily do brejků. V závěru mohly přidat gól na 2:0, ale to byla jedna šance, kdy to z brány vytahoval Urbášek. Zůstali jsme doma bez bodu. Musím být přísný a vzhledem k tomu, že jsme hráli skoro sedmdesát minut doma proti deseti, tak jsme si vytvořili málo šancí. Kdybychom nedali tři tutovky, tak řeknu, že jsme si body zasloužili, ale když se pořádně do příležitostí nedostaneme, tak nemůžeme chtít vyhrát.“

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „Do utkání jsme vstoupili docela dobře, vstřelili jsme gól z penalty, které předcházel dobrý výkop našeho gólmana. Šteigl pokutový kop proměnil. Volili jsme taktiku, že budeme hrát z bloku a počkáme si na soupeře, což jsme plnili. Získávali jsme míče, ale nedokázali z nějakého protiútoku vstřelit branku. Kolem třicáté minuty jsme šli do deseti po červené kartě, kterou dostal Lukáš Koláček po nějakém incidentu na vápně. Přibrzdilo nás to, ale dokázali jsme si s tím poradit. Druhý poločas měl podobná obrázek jako konec prvního, kdy jsme hlavně nechtěli inkasovat. Hrozili jsme z brejků, ale nedotáhli jsme je do konce. Musím kluky pochválit, protože hráli proti nepříjemnému soupeři venku šedesát minut v deseti a nepustili jsme Dolany do žádné větší šance. Bodů si ceníme a jsou pro nás důležité.“