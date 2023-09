6. kolo:

Čechovice - Dolany 3:0

Branky: 23. Petržela, 68. Petržela, 87. Šteigl.

Zdroj: Radomír Novák

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „Čekaly nás Dolany, které v minulém kole porazily Rapotín, takže jsme věděli, že to je silný a nepříjemný tým, jejichž hráči Seibert s Foukalem mají formu. Připravovali jsme se a vstoupili jsme do utkání lépe. První poločas byl v naší režii, podařilo se nám vstřelit branku a měli jsme tam i další situace, které se nepodařilo dohrát podle představ. Hra snesla měřítko. Ve druhém poločase jsme tam měli dvacetiminutovou hluchou pasáž, kdy jsme nebyli aktivní, nenabízeli jsme se. Dali jsme ale druhý gól po dobře vyřešené brejkové situaci. Zvedlo nám to sebevědomí, vlilo sílu a přidali jsme ještě třetí gól po standardní situaci. Pro nás to jsou důležité tři body proti silnému soupeři. Je to zasloužená výhra.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Nečekal nás lehký soupeř, navíc jsme se nepotkali s formou a byl to náš nejhorší výkon v nové sezoně. Kluci přesto makali, snažili se, ale nedařila se nám rozehrávka, i když jsme přechod do útoku zjednodušili, tak jsme se tam nemohli dostat. Měli jsme za celé utkání snad jen takové tři pološance, kdy jsme se dostali do střely. Byl to smolný zápas a celou dobu jsme tahali za kratší konec. Musím pochválit Čechovice, které měly dobrou kompaktní obranu a rychlý přechod do útoku, což nám dělalo problémy a pramenily z toho i branky.“