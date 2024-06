Konice - Želatovice 3:2

Branky: 21. Bačovský, 31. z pen. Jašíček, 83. Holub - 38. Rychlík, 86. Ťapťuch.

Petr Ullmann (trenér Konice): „Věděli jsme, že nás čeká nadstandardní soupeř, který hraje jeden z nejlepších kombinačních fotbalů v krajském přeboru. Kluky jsem nabádal, že hrajeme bez nějakého ohrožení sestupem, aby hráli uvolněně pro fanoušky. Hráli jsme ze zabezpečené obrany na brejky a první poločas jsme to plnili. Soupeř se tam těžko dostával, my jsme proměnili dva rychlé protiútoky. Soupeř před poločasem po krásně zahrané standardce snížil. O přestávce jsem kluky nabádal, ať tam nechají všechno, že to je posledních 45 minut sezony, makali a hned v úvodu jsme měli stoprocentní šanci, ale přestřelili jsme z malého vápna prázdnou bránu. Od 65. minuty nám začaly docházet síly a soupeř ukázal obrovskou kvalitu. Přehrával nás v kombinaci a musím vyzdvihnout výkon Oldy Kvapila, který chytil dva samostatné nájezdy. Neskutečně nás podržel. My jsme potom předvedli nádhernou akci na jeden dotek, kterou zakončil Holub. Závěr byl ještě hektický, když soupeř znovu snížil a pak nás zamkli. Opět nás podržel brankář a vítězství jsme udrželi. Neskutečná pochvala za bojovný výkon, nasazení. Hodně si výhry cením.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Bohužel, na tento zápas jsme cestovali s velmi polepenou sestavou, kdy museli hrát i kluci, co dlouho netrénovali a nebo hráli na postech, kde to není úplně jejich šálek čaje. Každopádně, dnešní zápas zhodnotím ve dvou rovinách. Ta první, emoční, kdy absolutně nechápu, co se v Konici vlastně dělo, v podstatě zápas, co nic neřešil, se změnil malinko ve frašku, hlavně co se týče řízení hry. Druhá rovina, samotná hra, kdy jsme si zápas prohráli v prvních dvaceti minutách, kde nám nejely nohy a hlava nebyla dobrá. Od 20. minuty jsme byli lepším týmem, kombinačně velmi dobře, tvoření gólových situací, ale na těch jsme tentokrát ztroskotaly. Když jdeme pětkrát sami na brankáře, tak prostě musíme dát alespoň další dvě branky, pak bychom se o té první rovině nemuseli ani bavit. Prohra, beru, ale chtěl bych všechny moje kluky pochválit, ať už za čtvrté místo B-mužstva v 1.A třídě, tak třetí místo v Krajském přeboru, které je pro náš klub historicky nejlepším umístěním v této soutěži!“