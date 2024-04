Medlov - Mohelnice 3:2

Branky: 23. Michalik, 38. z pen. Kasal, 88. Pospíšil - 45. Masopust, 60. Kožela.

Zdroj: Lukáš Klaban

Bruno Nezval (trenér Medlova): „Dnes jsme se neprezentovali jako vedoucí tým soutěže, i když jsme měli zápas do stavu 2:1 pod kontrolou. Měli jsme za celý první poločas dvě až tři příležitosti ke skórování. Ujali jsme se vedení Michalikem, pojistku přidal P. Kasal. Vše vypadalo na dobře rozjetý zápas. Hosté ale snížili z první střely na bránu ve 45 minutě, po naší nepřesné rozehrávce. Mohelnice nás opařila brankou do šatny. Nezachytili jsme vstup do druhé půle, nešlo nám nic. Výjimkou byla střela Michalika a skvělý zákrok hostujícího brankáře, který se při této situaci zranil a musel být střídán. Druhý vyrovnávací gól hostů přišel po centrovaném míči z levé strany, špatné komunikaci obrany s brankářem a následné střele zpoza velkého vápna. Dlouho nám trvalo, než jsme se oklepali. Oživení přinesli v 70 minutě střídající hráči. Posledních patnáct minut měla hra z naší strany už lepší parametry, začali jsme se dostávat do šancí. V 88. minutě se nám podařilo střídajícím Pospíšilem zlomit výsledek na naši stranu. Budeme muset v následujících kolech přidat. Doma nám to herně nejde. Přijde spoustu lidí a my se předvedeme nedůstojným výkonem. Alespoň jsme je i sebe potěšili vítězstvím. V posledních domácích utkáních, jak s Konicí, tak nyní, jsme byli ustrašení. Nejdou nám věci, které fungovaly. Chybí mi větší vůle po vítězství, a hlavně kvalita v přechodové fázi. Tyto situace nám na soupeřových hřištích vycházejí, je potřeba na takové výkony navázat i na domácí půdě.“

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „První poločas měl Medlov více ze hry. První gól dohrál Medlov hezky, druhý jsme mu darovali zbytečnou penaltou po nákopu z poloviny hřiště. Nakopl nás gól do šatny, kterým jsme se vrátili do zápasu. Klukům v poločase jsem říkal, že je hra dobrá a nemám námitky. Kluci si věřili, hráli dobře. V hlavě jsem měl, že kdyby poločas skončil 2:0, tak bychom do druhého šli na tři beky. Ale takhle jsme to nechali stejné a řekli jsme si, že když bude v 70. minutě stejné, tak to dáme na tři a dáme o jednoho hráče víc nahoru. Druhý poločas jsme Medlov přehráli, dali jsme krásný druhý gól. Pak to bylo všelijaké, mohli jsme dát na 3:2, ale pak nás Medlov ke konci zápasu zatlačil, dal šťastný gól. Bohužel. Kluci si jsou ale vědomi, že jsme v sezoně vyhráli několik zápasů, kdy jsme tahali za kratší konec. Dneska za druhý poločas super, ale štěstíčko nebylo na naší straně a nemáme ani bod. Sám jsem nenastoupil, chtěl jsem dát příležitost mladším. Když budu mít k dispozici tolik možností na střídání a hlavně kluci dokáží opakovat takové individuální výkony, zkusím napsat trenérovi B - týmu jestli by mě nechal zahrát aspoň tam.“