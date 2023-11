14. kolo:

Konice - Čechovice 1:0

Branka: 39. Bílý.

Zdroj: Radomír Novák

Petr Ullmann (trenér Konice): „Jsem rád, že jsme hráli na přírodní trávě před pěknou diváckou kulisou. Bylo to regionální derby, které bylo herně vyrovnané. V prvním poločase jsme byli měli trošku navrch, co se týče šancí. Měli jsme tam stoprocentní příležitost. Marka Bačovského vychytal zázračně gólman. Potom jsme se prosadili z rohu, když jsme důrazem a vrácením míče Pospíšilem a Martin Bílý doklepl do sítě. O poločase jsem kluky upozorňoval, že Čechovice prostřídají, mají kvalitu a musíme se soustředit na defenzivu, abychom udrželi nulu. Kluci to odbojovali, odjezdili. Čechovice byly lepší na míči, dlouho jsme je drželi na distanc, ale pak jsme jednou po autu propadli a Filip Halouzka šel sám na bránu. Brankář Vévoda vytáhl skvostný zákrok, kdy to ramenem vytlačil na roh, takže nás zachránil. Konec už jsme zvládli. Pro nás cenné vítězství, kluci to odmakali.“

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „Nehodnotí se mi zápas jednoduše, protože jsme zase prohráli. Myslím, že by utkání slušela remíza. Zejména ve druhém poločase jsme byli lepším mužstvem, měli jsme více gólových šancí. Konice měla zase více šancí v první půli, kdy nás dvakrát podržel gólman. Prohráli jsme o jeden gól, protože nejsme schopni z našich šancí vsítit gól. Produktivita nás trápí. My jsme rádi, že skončila sezona. Musíme se dát do kupy fyzicky i mentálně. Konec je pro nás malinké vysvobození.“