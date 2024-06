Dolany - Brodek u Př. 4:1

Branky: 25. Foukal, 58. Foukal, 69. Doubrava, 87. Foukal - 73. Cetkovský.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Hodnotí se mi to dobře, zápas se nám povedl výsledkově i fotbalově. Nerodilo se to dobře, Brodek byl houževnatý soupeř. Utkání mělo svoji kvalitu, hrálo se kombinačně po zemi. Diváci si přišli na své. Povedlo se nám dát ve 25. minutě gól. Doseděl dal průnikovou přihrávku na Foukala. Do poločasu jsme to drželi. Brodek to musel více otevřít a riskovat, my jsme hráli poctivě zezadu a chodili do brejků. Další brejk přišel z levé strany, kdy Seibert kolmičkou poslal Foukala a bylo to o dva góly. Po deseti minutách přidal Doubrava třetí branku. Nacpal to tam pumelicí. Brodek nic nevzdával. Snížil na 1:3 a potom tam měl dva, tři závary. Kdyby je proměnil, bylo by to těžké. Uklidnil nás čtvrtý náš gól a další hattrick Foukala. Jsme za výhru strašně rádi, chválím kluky, jak k tomu přistoupili a také fanoušky. Musel jsem ve třicáté minutě střídat brankáře Urbáška, který si přivezl zranění kyčle z minulého utkání, zlobilo ho to, nemohl odkopávat míč, spadl na to a měl s tím problémy.“

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Zápas o páté místo, který jsme chtěli konečně venku zvládnout a zlepšit to. Dopadlo to katastrofou. Dolany byly lepší, důraznější, my jsme to přijeli odchodit, nebyla tam bojovnost, vůle. Mělo přijít zlepšení ve druhé půli, ale Dolany využily své brejky, kdy jsme to otevřeli. Za stavu 0:2 jsme se snažili to zkorigovat. Když jsme dali na 1:3, tak jsme se malinko zvedli, ale oni nás pohřbili čtvrtým gólem do prázdné brány a bylo více méně po zápase. Venkovní zápasy hrajeme na dvacet procent toho, co hrajeme doma. Takhle to nejde. Jsem rád, že končí sezona, protože si musíme zhodnotit. Není možné, abychom doma hráli kvalitní fotbal v nasazení a venku hráli takovou tužku. Zkusíme se teď porvat o co nejlepší výsledek, aby to tabulkově nevypadalo tak, jak jsme nechtěli - tedy nebýt okolo desátého místa.“