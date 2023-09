Rapotín - Litovel 4:0

Branky: 48. Morong, 64. Ostrák, 67. Šmirják, 70. Baum.

Antonín Mura (trenér Rapotína): „Oproti minulému zápasu jsme udělali nějaké změny v sestavě a bylo to z naší strany dobré. První půlku jsme měli ze hry více, ale brankově jsme to vůbec nevyjádřili, jelikož domácí byli zatažení a my jsme se tam nemohli dostat. Druhý poločas byl jak vyměněný. Dali jsme hned v první minutě gól a soupeři se rozsypala hra. Je to naprosto zasloužené vítězství a mohlo být i vyšším rozdílem.“

Ladislav Gallo (trenér Litovle): „První poločas deset minut klasika, měli jsme problémy ze standardek, propadli nám tam míče na malém vápně a se štěstím jsme to dvakrát přežili. Potom jsme se uklidnili a kluci celkem plnili hru, kterou jsme si řekli. Známe naše možnosti, takže jsme nenapadali, ale hráli z bloku. Dařilo se nám celkem domácí eliminovat. Hrálo se hlavně uprostřed. Měli jsme velkou šanci, Bednář šel sám na gólmana, ale přehodil i bránu. Říkali jsme si o přestávce, že to vypadá dobře a musíme vydržet. První minuta druhé půle vše změnila. Nedorazili jsme hráče, který se otočil a dal gól. Znervózněli jsme, nebyli jsme důslední ve věcech a výsledek je potom takový, jaký je. Je to škoda, protože po poločase jsem si myslel, že to domácím znepříjemníme i ve druhé půli. Musím říct, že jsme si nezasloužili bodovat, už jsme neměli sílu, domácí nás přehrávali.“