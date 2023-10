Postřelmov - Mohelnice 1:0

Branka: 71. z pen. Špička.

Radim Netopil (trenér Postřelmova): „Byli jsme dobře připraveni, hráli jsme agresivně a soupeře včas dostupovali. Do ničeho jsme Mohelnici nepouštěli. Vytvořili jsme si jednu velkou šanci. Šli jsme sami, ale gólman to chytil. Ve druhé půli byl obraz hry podobný. Dali jsme gól, který nebyl uznán pro ofsajd. Když jsem se na to díval na videu, tak to byla hraniční situace. Následně nám pískl sudí penaltu, která na padesát metrů z mého pohledu nebyla tutová, ale kontakt posoudil jako penaltu. Konečně jsme se poprvé v sezoně dostali do vedení. Soupeř na to reagoval obvyklým tahem, že Roman Kuba šel na hrot a dostal nás pod tlak nakopávanými míči a ze standardek. Všechno jsme to odskákali, něco se štěstím. Máme první vítězství a řekl bych, že i zasloužené, protože jsme byli o trochu nebezpečnější.“

Roman Kuba (hrající trenér Mohelnice): „Jeden z nejhezčích fotbalových areálů v krajském přeboru, který bohužel kvalitou hrací plochy patří vůbec k těm nejhorším. S fotbalem to nemělo nic společného, ale staré klišé - podmínky pro oba týmy byly stejné. Zápas byl jasně remízový, my jsme nehráli dobře a za předvedený výkon jsme si nezasloužili víc než bod. Domácí tým byl fotbalově lepší a hlavně důraznější, my jsme se tomu nedokázali přizpůsobit a abych byl objektivní, tak z tohoto pohledu byl Postřelmov vítězství blíž než my. Co je ale naprosto směšně, je výkon rozhodčího Hrbáčka - mladý arogantní borec, který nechá zápas rozhodnout penaltou, kterou nikdo neviděl? Já nemám problém sportovně přiznat, že za předvedený výkon jsme si dnes tři body nezasloužili, ale na bod to stačilo. S Hrbáčkem jsem měl dnes teprve druhou zkušenost. První byla v Litovli minulou sezonu, kdy asi nechtěně přehlédl dva třímetrové ofsajdy a dnes druhá, ještě horší zkušenost. Lavička domácích to komentuje slovy, že se nám ani nediví, proč na něj nadáváme, když vidí, jakým stylem utkání vede. Ta poslední kapka na tom všem je, že nás stejný rozhodčí píská příští domácí zápas, tak to mu přeji hodně štěstí.“