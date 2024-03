Lipová - Určice 2:0

Branky: 28. Hrušák, 58. vl. Horák.

Roman Popelka (asistent trenéra Lipové): „Zápas odpovídal tomu, v jakém období se hraje. Byl to spíše boj než fotbal. Terén vypadal jakž takž, ale byl měkký a kombinace na tom úplně nešla. Bylo to o tom, kdo udělá chybu a kdo ji dokáže potrestat. Soupeř měl v úvodu šanci po naší chybě v rozehrávce šanci, kterou neproměnil. My jsme se pak dokázali prosadit a to rozhodlo. Ve druhém poločase se už Určice do žádné šance nedostaly a my jsme zápas zvládli.“

Našly Určice kanonýra? Hlásí posily. O záchranu strach nemáme, říká kouč

Petr Gottwald (trenér Určic): „S výsledkem spokojený nejsem, to je jasný. Zápas měl vyrovnaný průběh, špatné, hrbaté, měkké hřiště, což nenahrávalo vůbec kombinaci. Hrálo se vrchem, bojovné utkání. Měli jsme první tisíciprocentní šanci, nedali jsme, naopak soupeř svoji ano a šel do vedení. V duelu plném standardek a nákopů by tomu slušela spíše plichta, horší jsme nebyli. Druhý gól jsme dostali po nepřehledné situaci, kde to zavánělo ofsajdem, což mi několik kluků potvrdilo. Změnili jsme rozestavení, snažili jsme se tlačit, ale žádnou gólovou šanci už jsme si nevytvořili, ač náznaky finálek tam byly. Kluky musím pochválit, nasazení a nátlaková hra tam byla. Kdybychom vedli, byl by průběh asi jiný a minimálně bod, který jsme si zasloužili, bychom si odvezli. Potřebujeme doma zopakovat výkon na lepším hřišti, ale Bělotín je těžký soupeř, takže se pokusíme překvapit.“

Na zápas bombardérem. Gottwald hrál v Koreji, Číně, vyhrál univerziádu v Buffalu